Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

28,68 EUR -0,24% (19.02.2024, 09:34)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

28,72 EUR +0,38% (19.02.2024, 09:21)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (19.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Anleger sollten einen wichtigen Termin der Bayer AG auf der Agenda haben. Am 5. März würden die Leverkusener nicht nur ihren Jahresbericht 2023 inklusive der Zahlen zum vierten Quartal präsentieren, sondern in der britischen Hauptstadt London einen Kapitalmarkttag durchführen. Dort dürfte es Details zum geplanten Stellenabbau- respektive Sparprogramm, der weiteren Strategie, einer inzwischen weniger wahrscheinlichen Aufspaltung und den Dividenden-Plänen geben würden.Derzeit würden die Analysten davon ausgehen, dass Bayer für das Geschäftsjahr 2023 auf der bevorstehenden Hauptversammlung am 26. April eine Ausschüttung in Höhe von 1,80 Euro pro Papier vorschlagen werde, woraus sich einen Dividendenrendite von aktuell 6,3 Prozent errechnen würde. Basierend auf den derzeitig ausstehenden Bayer-Aktien in Höhe von 982,42 Mio. Stück würde sich die gesamte Dividendenzahlung auf 1,77 Mrd. Euro belaufen. Ein Geschäftsjahr zuvor habe die Zahlung 2,40 Euro betragen.Angesichts zahlreicher Rückschläge (Asundexian-Studienflop und die schwer kalkulierbaren Glyphosat- respektive PCB-Rechtsstreitigkeiten in den USA) sowie der hohen Nettofinanzverschuldung gehe DER AKTIONÄR davon aus, dass Bayer die Ausschüttung noch stärker kürzen werde als derzeit von den Analysten erwartet.Bayer-Chef Bill Anderson und sein Team müssten Anfang März eine überzeugende Strategie vorlegen, die den Konzern wieder in die Erfolgsspur zurückführen solle. Trotz der günstigen Bewertung (KGV von 5 für 2024) solltenAnleger weiterhin Vorsicht walten lassen und vorerst an der Seitenlinie bleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link