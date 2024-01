Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Feier ohne Bayer gehe weiter. Der Januar sei fast vorbei und die Bayer-Aktie habe 4% verloren, während der DAX seine Hausse fortsetze und fast auf Rekordhoch notiere. Bill Anderson, seit Juni Chef des Leverkusener Konzerns, bleibe meilenweit hinter den Erwartungen zurück. Sei Bayer ein nicht zu sanierender Sanierungsfall?Bayer habe in den vergangenen zehn Jahren 68% an Börsenwert verloren, während der DAX 77% zugelegt habe. Seit Anderson am Ruder sei, sei der Kurs um ein Drittel eingebrochen. Dabei habe der ehemalige Roche-Manager einen tollen Ruf gehabt - jetzt würden sich die Anleger fragen: Wenn er es nicht schaffe, wer dann?Bayer helfe nur Radikales. Stellenstreichungen und weitere Einsparungen alleine seien keine Option, um den Konzern zukunftsfähig zu machen. Bayer brauche Produktinnovationen, denn wichtige Patente würden auslaufen und der DAX-Konzern brauche eine Lösung für das Glyphosat-Desaster. Nur eine Aufspaltung könne dem Unternehmen helfen.Wie wahrscheinlich sei sie? Bayer sei ein Traditionskonzern mit starren Strukturen und einer starken Arbeitnehmervertretung. Zwar sage Arbeitsdirektorin und Bayer-Vorstandsmitglied Heike Prinz, jetzt seien "einschneidende Maßnahmen notwendig". Doch an einen Verkauf von Sparten ins Ausland werde sie vermutlich nicht mal im Traum denken.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.