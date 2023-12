Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001

BAY001



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer bereite Anlegern auf der Long-Seite derzeit Sorgenfalten. Nach einem Studienflop mit Asundexian und einem weiteren Rückschlag bei den anhaltenden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten nehme die Skepsis zu, auch unter den Analysten. Ein Insider habe indes das vergünstigte Kursniveau genutzt. Laut einer Mitteilung von Dow Jones News habe Bayer-Aufsichtsrat Alberto Weisser 8.000 Aktien auf der Handelsplattform Xetra am vergangenen Freitag zum durchschnittlichen Kurs von 31,01 Euro erworben. Das entspreche einem Gesamtvolumen von 248.079,04 Euro.Aufsichtsratsmitglied Weisser habe mit dem Insiderkauf ein Zeichen gesetzt. Gut möglich, dass das derzeitige Kursniveau weitere meldepflichtige Bayer-Manager in Kürze dazu bewege, Anteile am Unternehmen zu erwerben. Dennoch bleibe vorerst das übergeordnete Bild intakt: Die Patentklippe in der Pharma-Sparte, die hohe Nettofinanzverschuldung und die immer noch sehr schwer kalkulierbaren Rechtsrisiken würden schwer auf dem DAX-Titel lasten. Anleger sollten vorerst weiter an der Seitenlinie bleiben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.12.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: