Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (19.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Mit der milliardenschweren Übernahme von Monsanto sei Bayer zum Weltmarktführer im Bereich Saatgut aufgestiegen. Und die Digitalisierung der Landwirtschaft nehme einen immer höheren Stellenwert ein. Passend dazu würden die Leverkusener auf dem World Agri-Tech Innovation Summit in San Francisco (vom 19. bis 20. März) ein generatives KI-Tool für den Sektor vorstellen.Demnach werde das neuartige Tool von Bayer pilotiert. Die Basis für dieses System würden laut Bayer interne agronomische Daten aus den vergangenen Jahrzehnten bilden, mit denen das so genannte Large-Language-Model (LLM) trainiert worden sei. Es umfasse Erkenntnisse aus zahlreichen Feldversuchen und Erfahrungswerte von Bayer-Agronomen weltweit, heiße es weiter."Unser einzigartiges generatives KI-Tool hat das Potenzial, die tägliche Arbeit von Landwirten und Beratern zu vereinfachen und zu verbessern", meine Amanda McClerren, CIO und Leiterin für digitale Transformation und Informationstechnologie der Bayer-Division Crop Science. "KI wird in Zukunft unverzichtbar für die Landwirtschaft werden. Wir nutzen bereits verschiedene KI-Technologien, um bessere Produkte zu entwickeln und Landwirten konkreten Mehrwert zu bieten sowie die gesamte Agrarbranche zu unterstützen."Eine innovative Lösung von Bayer, die auf der Veranstaltung in San Francisco präsentiert werde. Die großen Probleme, mit denen Bayer derzeit konfrontiert sei, würden sich dadurch allerdings nicht auflösen. Die drohende Patentklippe in der Pharma-Division, die Rechtsstreitigkeiten rund um Glyphosat respektive PCB und die hohe Nettofinanzverschuldung in einem Umfeld mit höheren Zinsen würden den Konzern weiterhin ausbremsen.Anleger verharren weiter an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link