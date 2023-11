7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

40,65 EUR -2,73% (08.11.2023, 10:02)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

41,615 EUR -0,36% (08.11.2023, 09:47)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (08.11.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer habe heute Morgen seine Quartalsergebnisse abgeliefert. Der Umsatz habe sich im dritten Quartal 2023 auf EUR 10,3 Mrd. belaufen (Q3 2022: EUR 11,3 Mrd.) und damit 8,3% unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums und unter den Erwartungen von EUR 10,6 Mrd. gelegen. Das bereinigte Ergebnis pro Aktie habe sich um 66% auf EUR 0,38 verringert und damit unter den Konsensschätzungen von EUR 0,65 gelegen. Real, also ohne Bereinigungen, sei in diesem Quartal sogar ein erheblicher Nettoverlust von EUR -4,6 Mrd. herausgekommen.Der Umsatz des größten Segments, Crop Science, habe auf dem Niveau des Vorjahres gelegen, wobei höhere Absatzmengen in allen Regionen durch niedrigere Preise ausgeglichen worden seien, insbesondere bei den glyphosatbasierten Produkten. Der Preis von Glyphosat habe dieses Quartal deutlich unter dem Preis vor einem Jahr gelegen, was der Firma Gegenwind gebracht habe. Der Umsatz des Pharma-Segments habe sich ebenfalls nur minimal geändert, die Unternehmensführung habe hier deutliche Zuwächse bei Nubeqa und Kerendia sowie eine starke Leistung im Radiologiegeschäft betont. Consumer Health habe einen leichten Umsatzanstieg verzeichnet.Bayer habe den Jahresausblick für 2023 bestätigt, in dem ein Umsatz von EUR 48,5 Mrd. bis EUR 49,5 Mrd. prognostiziert worden sei. Dies entspreche einem währungs- und portfoliobereinigten Rückgang von 2% bis 3%. Für das bereinigte Gesamtjahresergebnis je Aktie werde weiterhin ein Wert von EUR 6,20 bis EUR 6,40 prognostiziert.CEO Bill Anderson habe außerdem bekannt gegeben, dass eine Überarbeitung der Unternehmensstruktur geprüft werde. Das würde die Abschaffung mehrerer Managementebenen bedeuten, um Entscheidungen schneller treffen und Kosten sparen zu können. Außerdem werde die Abspaltung eines Segments angedacht, überlegt werde entweder Crop Science oder Consumer Health auszugliedern. Bayer sei mittlerweile eines der wenigen Unternehmen in der Pharma-Branche, wo das Consumer Health Segment noch nicht als eigenständiges Unternehmen geführt werde.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research für die Bayer-Aktie lautete "Kauf", so Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. Ebenso befinde sich Bayer auf der "Top Picks"-Liste von Raiffeisen Research. (Analyse vom 08.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen