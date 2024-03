Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (12.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Leverkusener Konzern sitze auf einem immensen Schuldenberg. Gerade durch die umstrittene Übernahme von Monsanto sei die Nettofinanzverschuldung vor einigen Jahren in die Höhe geschnellt. Durch die höheren Zinsen müsse Bayer sich entsprechend auch teurer refinanzieren. Die Ratingagentur S&P Global habe nun reagiert.Wie Dow Jones berichte, habe S&P Global das Rating von Bayer mit einem "stabilen" statt wie bislang mit einem "positiven" Ausblick versehen. Demnach hätten sich Cashflow und Kreditkennzahlen abgeschwächt. Bayer werde gleichwohl 2024 ein bereinigtes Verhältnis von Verschuldung zu EBITDA von 3,5 bis 3,7 und im Jahr 2025 von etwa 3,0 erreichen und einen freien operativen Cashflow, der das BBB-Rating stützen werde, zitiere Dow Jones die Bonitätswächter, die die BBB-Einschätzung bestätigt hätten.S&P Global sei damit, was den "stabilen" Ausblick für Bayer angehe, allerdings noch optimistischer als andere Ratingagenturen gestimmt. Sowohl Moody's als auch Fitch Ratings würden den Ausblick für die Leverkusener derzeit nur mit "negativ" einstufen.Per Ende Dezember 2023 habe Bayer eine Nettofinanzverschuldung i.H.v. 34,5 Mrd. Euro ausgewiesen, was einem Plus von 8,5% im Vergleich zum Vorjahr entspreche. Durch die höheren Zinsen würden die Refinanzierungskosten von Bayer steigen.Derzeit treffe die hohe Nettofinanzverschuldung von Bayer auf ein wenig attraktives Zinsumfeld. Dass S&P Global mit einem schlechteren Ausblick reagiere, verwundere nicht. Vor Kurzem habe der Kapitalmarkttag in London auch nicht die ersehnte Wende bringen können. Fundamental und charttechnisch würden weiterhin die Argumente für einen Einstieg auf der Long-Seite fehlen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.