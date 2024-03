Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (06.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern habe mit seinem Kapitalmarkttag in London enttäuscht, die Bayer-Aktie sei daraufhin auf ein neues Mehrjahrestief eingebrochen. Einen Hoffnungsschimmer gebe es indes in der Causa Glyphosat: Bayer habe am Dienstagabend einen Erfolg in einem weiteren Fall für sich verbuchen können. Zudem habe die Klägerseite in einem anderen Fall eine Klage vor dem höchsten Gericht des Bundesstaates Kalifornien freiwillig zurückgezogen.Eine Geschworenen-Jury habe im Fall Kline in Philadelphia zugunsten des Agrarchemie- und Pharmakonzerns entschieden, so ein Bayer-Unternehmenssprecher am Dienstagabend. Bayer habe zuletzt die Mehrheit der Glyphosat-Klagen für sich entschieden. Jedoch hätten hohe Strafzahlungen in den verlorenen Fällen für Schlagzeilen gesorgt. Auch daher habe der Fall Kline im Fokus gestanden, da Bayer in Philadelphia Ende Januar einen Fall verloren habe, in dem die Geschworenen den Konzern zur Zahlung von 2,2 Mrd. US-Dollar verurteilt hätten. In den USA würden solch hohe Summen in Berufungsverfahren aber oft deutlich reduziert.Die Glyphosat-Klagewelle habe Bayer schon 13 Mrd. Euro gekostet, habe Finanzchef Wolfgang Nickl am Dienstag beim Kapitalmarkttag erklärt. Ende Januar seien noch rund 54.000 Fälle offen gewesen. Die Rückstellungen hätten sich Ende 2023 auf 6,3 Mrd. Dollar belaufen.Bayer-Chef Bill Anderson habe am Dienstag auf dem Kapitalmarkttag zudem neue Ansätze im Umgang mit dem Thema angekündigt, allerdings ohne konkret zu werden.Glyphosat ist und bleibt ein Dauerthema bei Bayer, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Seit Jahren bekomme das Unternehmen die Rechtsstreitigkeiten nicht nachhaltig in den Griff. Hierbei handle es sich aber nur um eine Baustelle, die Bayer-Chef Bill Anderson zu bewältigen habe. Auch die Patentklippe in der Pharma-Division sei nicht zu unterschätzen. Für den AKTIONÄR mangle es nach wie vor an Kaufargumenten bei der Aktie - wenngleich KGV und Kurs optisch günstig erscheinen würden.Anleger bleiben weiter an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.03.2024)(Mit Material von dpa-AFX)