Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Immer wieder werde von Marktteilnehmern respektive Investoren das Szenario einer potenziellen Aufspaltung der Bayer AG ins Spiel gebracht. Damit könnten unter Umständen verborgene Werte im Konzernverbund, der durch drei Divisionen geteilt sei, gehoben werden. Die Gewerkschaft IG BCE erteile diesem Gedankenspiel eine Absage.Wie die Nachrichtenagentur Reuters den Chef der Gewerkschaft, Michael Vassiliadis, zitiere, würden Akteure am Kapitalmarkt Bayer aufspalten und einzelne Teile weiterverkaufen wollen. "Das halten wir für falsch", so Vassiliadis. "Es geht für uns darum, Bayer zusammenzuhalten", heiße es weiter.Laut Vassiliadis würden die Pläne von Bayer-Boss Bill Anderson für eine neue Führungsstruktur "sowohl interessante Punkte als auch harte Entscheidungen" beinhalten. Darüber hinaus stehe das Management in Diskussionen mit den Arbeitnehmervertretern. Von einem Personalabbau in den mittleren Führungsebenen Bayers müsse die Gewerkschaft noch überzeugt werden, zitiere Reuters den Gewerkschaftschef weiter.Die kommenden Wochen bis spätestens zum 05. März dürften mehr Klarheit bringen, welchen Kurs Bill Anderson mit dem DAX-Konzern einschlagen wolle. Denn an diesem Datum finde der Kapitalmarkttag von Bayer statt. Ob der Manager eine Aufspaltung des Unternehmens vorantreiben wolle, stehe derzeit noch in den Sternen.Die Hoffnung vieler Marktteilnehmer ruhe auf Bill Anderson. In wenigen Wochen sollte mehr Klarheit herrschen, welchen Kurs der Konzern einschlagen werde.Es bleibt vorerst dabei: Sowohl fundamental als auch charttechnisch drängt sich bei Bayer derzeit kein Einstieg auf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link