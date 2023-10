Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

43,70 EUR -1,15% (09.10.2023, 10:47)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

43,70 EUR -0,85% (09.10.2023, 10:33)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (09.10.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) weiterhin zu kaufen.Bayer sei noch immer in den Roundup-Rechtsstreit rund um den Wirkstoff Glyphosat verwickelt und die Aktie werde dadurch weiterhin stark gedrückt. Zwar befinde sich Bayer im Moment in einer Siegesserie und habe am 28. September seinen neunten Sieg in Folge verkünden können, der Druck der Gerichte lasse allerdings dadurch nur leicht nach.Die gesamten Abwicklungskosten könnten sich sogar auf bis zu EUR 15 Mrd. belaufen. Das beinhalte schon ausbezahlte Summen sowie weitere Rückstellungen für zukünftige Kosten. Zuletzt seien diese 2021 um EUR 4,3 Mrd. erhöht worden. Die aktuelle Summe von EUR 15 Mrd. sei eine Schätzung und könne sich je nach Gerichtsentscheidungen nach unten oder nach oben entwickeln, gedrückt werde die Aktie jedoch nicht nur von der hohen Summe, sondern auch von den Aussichten zukünftiger Klagen.Die derzeit bekannte Gesamtzahl von 154 Tsd. Klagen (mindestens 109 Tsd. seien davon bereits abgehandelt) sei nämlich keinesfalls finalisiert, es würden immer noch laufend weitere Klagen eingereicht. Dieses Fass ohne Boden stelle ein großes Risiko für Bayer dar und es werde immer klarer, dass der Kauf von Monsanto 2018 um EUR 53 Mrd. einer der schlechtesten Geschäftsdeals des 21. Jahrhunderts gewesen sei. Man könne nur hoffen, dass das Management rund um den neuen CEO Bill Anderson die Lektion gelernt habe.Trotz all den Klagen sei Bayer nach wie vor Marktführer im Bereich Agrarerzeugnisse. Das Segment Crop Science mache mit EUR 25 Mrd. ungefähr die Hälfte des Gesamtumsatzes aus und wachse mintunter schneller als das zweitstärkste Segment Pharmaceuticals. Der Glyphosatpreis sei zwar von den Höhen von Anfang 2022 wieder deutlich heruntergekommen, allerdings sei der Verkauf noch immer sehr profitabel und die Untersparte werde schon 2023 höchstwahrscheinlich von der Saatgut-Untersparte (ebenfalls unter Crop Science) im Umsatz überholt werden.Die Analysten der RBI würden erwarten, dass Bayer aufgrund des Auslaufens der Patente für zwei seiner wichtigsten Medikamente, Eylea und Xarelto, die 40% des Umsatzes der Pharmazie-Sparte ausmachen, einen Umsatzrückgang von EUR 5,0 bis 6,0 Mrd. über die nächsten Jahre verzeichnen werde. Das Unternehmen könne diesen Umsatzverlust mit neuen Medikamenten hingegen gut ausgleichen, darunter Nubeqa (Onkologie) und Kerendia (Herz-Kreislauf). Kurz gesagt, würden die Analysten der RBI mit weder einem starken Rückgang noch einem starken Wachstum in der Parma-Sparte rechnen.Die Bewertung von Bayer sei nach Meinung der Analysten der RBI sehr attraktiv. Die Aktie sei zwar aus guten Gründen billig, die Analysten der RBI fänden jedoch, dass sie vom Markt zu stark bestraft werde. Die Hauptgründe für die niedrige Bewertung seien einerseits die hohen Schulden (EUR 46 Mrd. bei einer Marktkapitalisierung von EUR 44 Mrd.) und die hohen Kosten bzw. potenzielle zukünftigen Kosten des Roundup-Rechtsstreits. Nach dem Empfänden der Analysten der RBI gebe es bei dieser niedrigen Bewertung, vor allem aufgrund der starken zugrunde liegenden Performance eines immer noch sehr profitablen Betriebs, noch viel Potenzial nach oben. Die Schuldenquote sei zwar hoch, allerdings seien die Schulden im Durchschnitt auf eine lange Laufzeit von über 13 Jahren angelegt und könnten somit über einen längeren Zeitraum reduziert werden. Auch die Dividendenrendite von über 5% ist großer Pluspunkt für uns, da sie signalisiert, dass trotz der Schulden auch weiterhin Einnahmen an Aktionäre ausgeschüttet werden, so die Analysten der RBI. Aktuell würden rund 57% der Gewinne durch die Dividende ausgeschüttet.Bayer sei ein Unternehmen mit stark performenden Geschäftseinheiten, aber auch mit großen Risiken. Zu den Pluspunkten würden gehören: Das Pharma-Geschäft, das weiterhin stabil performe und Patentverluste mit neuen Medikamenten ausgleichen könne, das Consumer Health-Geschäft mit gesunden Wachstumsraten und das marktführende Agrar-Geschäft, das weiterhin hohe Gewinne abwerfe. Außerdem sei die Bewertung des Unternehmens sehr attraktiv.Gegenüber diesen signifikanten Pluspunkten stünden die Schulden, die den Analysten der RBI zwar keine Sorgen bereiten würden, aber trotzdem einen großen Kostenfaktor darstellen würden. Hinzu komme der Roundup-Rechtsstreit, durch den wie durch ein Fass ohne Boden weiterhin enorme Summen verloren würden. Wer bereit sei dieses Risiko einzugehen, werde allerdings mit der schon erwähnt niedrigen Bewertung belohnt. Die Analysten der RBI würden sozusagen auf eine Roundup-Risiko-Rendite hoffen. Die Analysten der RBI würden aus diesen Gründen glauben, dass die Aktie ein attraktives Investment sei, aber sich Anleger:innen auch der Risiken bewusst sein sollten.Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, senkt sein Kursziel auf EUR 55 aber bleibt bei einem Kauf der Bayer-Aktie. Das Kursziel basiere auf einer relativen Bewertung gemessen an KGV, EV/E und EV/EBIT für 2023/24e. (Analyse vom 09.10.2023)