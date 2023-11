XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

32,645 EUR -0,93% (24.11.2023, 17:35)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (27.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bayer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Serie an Negativnachrichten reiße bei der Bayer-Aktie einfach nicht ab. In der abgelaufenen Woche habe das Papier das Corona-Tief von 2020 bei 39,91 EUR unterschritten, habe somit ein neues Verlaufstief verkraften müssen, und sei gleichzeitig in den alten Abwärtstrend seit 2017 zurückgefallen. Als wäre das nicht schon genug an negativen Weichenstellungen, würden noch zwei weitere Aspekte für zusätzliche Wermutstropfen sorgen. Zum einen sei das beschrieben "Break" per Abwärtsgap (39,56 EUR zu 37,94 EUR) vollzogen worden, zum anderen seien die Umsätze extrem hoch gewesen. So sei eine derartige Volumenspitze sowohl auf Tagesbasis als auch im Wochenbereich zuletzt im Jahr 2010 zu verzeichnen gewesen. In der Konsequenz gehe es für die Bayer-Aktie zunächst darum, sich zu stabilisieren und ein neues Marktgleichgewicht zu finden - am besten auf Basis der Tiefs von 2008/2009 bei 32,52/32,17 EUR. Um dem Papier dagegen eine nachhaltige charttechnische Perspektive zu eröffnen, müsste der Titel den oben genannten Kreuzwiderstand aus der jüngsten Abwärtskurslücke, dem 2017er-Baissetrend und dem Tief von 2020 bei 39,91 EUR zurückerobern. Bis zu diesem Befreiungsschlag sind "bullishe" Gedankenspiele tabu, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 27.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:32,345 EUR -1,28% (27.11.2023, 09:10)