Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (06.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.In den vergangenen Handelswochen hätten bei Bayer eher die negativen Meldungen dominiert, beispielsweise zur Causa Glyphosat. Dementsprechend sei es mit dem Aktienkurs zuletzt weiter bergab gegangen. So erweitere der DAX-Konzern das zulassungsrelevante Phase-III-Studienprogramm für die Milliardenhoffnung Asundexian.Die Oceanic-Afina-Studie umfasse laut Mitteilung vom Montag Patienten ab 65 Jahren mit Vorhofflimmern und dem Risiko für einen Schlaganfall oder eine systemische Embolie, die wegen erhöhtem Blutungsrisiko für aktuelle, oral verabreichte Gerinnungshemmer als ungeeignet gelten würden. Der potenzielle Nachfolger für Bayers Blutgerinnungshemmer Xarelto könnte Schutz bieten, ohne dieses zu erhöhen, habe es geheißen. Xarelto sei seit Jahren Bayers wichtigster Pharma-Umsatzbringer, verliere aber nach und nach den Patentschutz, sodass die Konkurrenz durch Generika zunehme.Asundexian sei ein sogenannter Faktor XIa-Hemmer. Dabei handele es sich um eine noch junge Wirkstoffklasse, von der sich Experten geringere Blutungsrisiken als bei aktuellen Faktor-Xa-Gerinnungshemmern wie Apixaban (Handelsname Eliquis) von Bristol-Myers Squibb und Pfizer sowie Xarelto von Bayer versprechen würden.Das Unternehmen erwarte langfristig einen Umsatz von mehr als fünf Milliarden Euro mit Asundexian pro Jahr. Allerdings werde das dauern, noch sei das Mittel nicht zugelassen. Gleichwohl könnten die Leverkusener bereits für zwei Indikationen auf eine beschleunigte Zulassung in den USA hoffen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe dem Mittel vor einiger Zeit den sogenannten Fast-Track-Status als potenzielle Behandlung zur Prävention von Schlaganfällen und systemischen Embolien bei Patienten mit Vorhofflimmern sowie zur Prävention von Schlaganfällen bei Patienten nach einem bestimmten Schlaganfall gewährt.Dennoch drängt sich beim DAX-Wert aktuell sowohl charttechnisch als auch fundamental kein Einstieg auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Ein erstes positives Signal wäre die Verteidigung der Supportzone bei rund 40 Euro. (Analyse vom 06.11.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link