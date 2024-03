Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (06.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Krise bei Bayer? Die Bilder vom Capital Markets Day in London würden nicht den Eindruck machen. Da sehe man CEO Bill Anderson neben seinen Kollegen chillig auf Barhockern sitzend, während er auf kritische Fragen verstörende Antworten gebe. Viele Anleger hätten die Hoffnung aufgegeben, dass Anderson der Richtige sei.Seit 125 Jahre gebe es Aspirin - Bayer-Aktionäre würden heilfroh sein, denn von einem Blick in ihr Depot bekämen sie Kopfschmerzen. In dieser Woche sei die Aktie auf den tiefsten Stand seit Sommer 2005 gefallen. Der DAX habe seitdem 280% zugelegt.Seit dem Amtsantritt von Anderson im Juni sei der Aktienkurs um die Hälfte eingebrochen. Die Enttäuschung der Börse sei riesig, sollte der Ex-Roche-Manager Bayer nach dem Baumann-Desaster doch endlich wieder eine Vision geben. Vision heiße im Fall Bayer: Aufspaltung. Die kommt vielleicht in zwei oder drei Jahren, aber "nicht jetzt", so Anderson in London. Das klinge, als habe Bayer einige Alternativen, um wieder fit zu werden. Den Personalabbau alleine könne der CEO nicht meinen - das sei viel zu wenig und bestimmt keine Vision.Es habe den Anschein, dass Bayers Mächtige den Ernst der Lage immer noch nicht erkannt hätten. Während Novo Nordisk und Eli Lilly mit Anti-Fett-Medikamenten hohe Gewinne einfahren und an der Börse immer wertvoller würden, gebe es bei Bayer praktisch kein Wachstum mehr - dafür aber 34 Mrd. Euro Schulden und jede Menge Klagen wegen des US-Zukaufs Monsanto.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.