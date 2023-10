Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

43,475 EUR -0,13% (16.10.2023, 12:21)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

43,35 EUR -0,48% (16.10.2023, 12:08)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (16.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Zum Beginn in die neue Handelswoche drohe die Bayer-Aktie auf ein neues 52-Wochen-Tief zu fallen. Auch eine bestätigte Kaufempfehlung von der DZ BANK für den DAX-Titel könne keine positiven Impulse verleihen. Dabei skizziere Zentral-Genossenschaftsbank ein interessantes Szenario, welches langfristig verborgene Werte heben könnte.Die DZ BANK nehme Korrekturen bei den Schätzungen für die Bayer-Aktie vor, die zu einer Kurszielanpassung von 62 auf 59 Euro führen würden. "Wir erwarten, dass der neue CEO Anderson bis zur Hauptversammlung 2024 eine neue Strategie präsentieren wird. Wir erwarten, dass er Consumer Health und Crop Science in einem zweistufigen Prozess an die Börse bringen wird", heiße es in der Studie.Die DZ BANK rechne bei einer solchen Strategieumsetzung damit, dass der Risikoabschlag von 11 Prozent auf Bayer deutlich reduziert werden könnte. Zudem hätte Bayer dann entsprechende Mittel für den Schuldenabbau und für Akquisition im Pharma-Sektor.Die beiden Top-Seller der Pharma-Division von Bayer, Xarelto und Eylea, würden peu à peu ihren Patentschutz verlieren. Die Leverkusener möchten die aller Voraussicht nach wegbrechenden Einnahmen durch neue Produkte wie Nubeqa, Verquvo oder Kerendia kompensieren. In der klinischen Entwicklung ruhe die große Hoffnung auf der Substanz Asundexian.Trotz des positiven Analystenkommentars komme die Bayer-Aktie nicht vom Fleck. Der Druck auf CEO Bill Anderson wachse, der Markt warte auf eine neue Strategie. Aus charttechnischer Sicht befinde sich die nächste markante Support-Zone bei etwa 40 Euro.Anleger warten bei der Bayer-Aktie weiter ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.10.2023)