32,28 EUR +0,53% (19.12.2023, 11:23)



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (19.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein verhaltener Analystenkommentar der britischen Bank HSBC habe zu Wochenbeginn eine weitere Erholung der Aktien von Bayer abgewürgt. Denn der Experte sehe auch nach dem Kursrutsch der Papiere weitere Risiken und entsprechendes Downside-Potenzial. Er habe den DAX-Titel von "hold" auf "reduce" abgestuft. Neuigkeiten gebe es auch in Bezug auf PCB.Mit einem Minus von gut einem Drittel zähle die Aktie von Bayer im Kalenderjahr 2023 zu den schwächsten Werten im deutschen Leitindex, der um rund ein Fünftel zugelegt habe. Zuletzt habe ein Studienflop für den Hoffnungsträger Asundexian - einem Blutgerinnungshemmer in der klinischen Entwicklung - die Talfahrt der Papiere beschleunigt. Zudem gebe es weitere potenzielle Milliardenrisiken durch die Glyphosat- und PCB-Rechtsstreits in den USA.Mit seinem Kursziel von 25 Euro sei HSBC-Experte Kumar der pessimistischste der 24 von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Experten. Alle andere sähen zumindest ein klein wenig Luft nach oben für den Kurs.Nach dem Asundexian-Rückschlag und den weiter schwelenden Rechtsrisiken hätten zuletzt mehrere Analysten ihre Kursziele nach unten reduziert und die Schätzungen für den Leverkusener Konzern entsprechend nach unten angepasst. Aus charttechnischer Sicht wäre wichtig, dass der DAX-Wert die Unterstützungszone knapp oberhalb der Marke von 30 Euro nachhaltig verteidigen könne. Zuletzt hätten sich die Anzeichen trotz des erneuten Rückschlags bei den PCB-Rechtsstreitigkeiten einer nachhaltigen Stabilisierung verdichtet.Dennoch sollten Anleger weiter an der Seitenlinie verharren, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 19.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link