Bayer ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der DAX-Konzern Bayer habe an seinem Standort in Berlin eine neue Produktionsanlage mit Investitionskosten von 130 Millionen Euro in Betrieb genommen. Herzstück sei eine automatisierte und robotergesteuerte Abfüllanlage. Gute News, die allerdings in dieser Handelswoche von zwei anderen schlechten Nachrichten überschattet worden seien.Die zugrunde liegende Technologie setze Maßstäbe bei der Herstellung von flüssigen Arzneimitteln wie Injektions- und Infusionslösungen, habe der börsennotierte Konzern mitgeteilt. Produziert werden sollten mit der Anlage künftig Medikamente für Bereiche mit hoher medizinischer Nachfrage, wie etwa die Augenheilkunde oder die Onkologie, für Märkte in den USA, Europa und China.Stefan Oelrich, Leiter der Pharma-Division, habe sie als "intelligente Kombination neuer Technologien" bezeichnet. Der stark digitalisierte Fertigungsprozess ermögliche schnelles und steriles Arbeiten. "Es ist großartig zu sehen, dass ein deutsches Unternehmen wie die Bayer AG Innovationen in Berlin vorantreibt", habe Berlins Regierender Bürgermeister, Kai Wegner (CDU), bei der Inbetriebnahme der Anlage am Donnerstag in Bayers globaler Pharmazentrale in Berlin-Mitte gesagt.Am Donnerstag sei die Bayer-Aktie allerdings auf ein neues Mehrjahrestief abgerutscht. Nicht nur weitere Rückschläge bei den Rechtsstreitigkeiten zu Glyphosat und PCB würden derzeit auf die Stimmung drücken. Schwerer wiege der Abbruch einer klinischen Studie mit dem großen Hoffnungsträger Asundexian.Bei Bayer komme derzeit alles zusammen. Die hohe Nettoverschuldung, die sich weiter ausdünnende Entwicklungspipeline, Rechtsrisiken (Glyphosat, PCB und Co) und das Chartbild sprächen derzeit gegen einen Einstieg auf der Long-Seite. Bayer-Chef, Bill Anderson, muss im März auf dem geplanten Kapitalmarkttag eine überzeugende Strategie für die Zukunft vorlegen, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link