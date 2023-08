Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (21.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Bayer-Partner Regeneron habe in den USA die Zulassung für eine höher dosierte Variante des Augenmedikaments Eylea erhalten. Eine gute Nachricht für die Leverkusener, denn der DAX-Konzern vertreibe das Präparat außerhalb der Vereinigten Staaten. Die Regeneron-News lasse die Chancen auf weitere Eylea-Zulassungen wachsen.Die Arzneimittelbehörde FDA habe die 8-Milligramm-Dosierung zur Anwendung bei einer feuchten altersbedingten Makuladegeneration und dem diabetischen Makulaödem genehmigt, so das Unternehmen. Bislang sei eine 2-Milligramm-Variante auf dem Markt, die öfter gegeben werden müsse als die jetzt zugelassene Version. Noch im Juni habe die FDA eine Genehmigung für die höher dosierte Variante wegen ausstehender Fragen im Zusammenhang mit Problemen bei einem Abfüller verweigert.Eylea mit dem Wirkstoff Aflibercept gehöre zu den Kassenschlagern des DAX-Konzerns. Bayer vermarkte das Medikament außerhalb der Vereinigten Staaten, während dort Regeneron die Verkaufsrechte besitze. Allerdings bekomme das Mittel zunehmend Konkurrenz auch durch Nachahmerprodukte. Da mittelfristig der Patentschutz auslaufe, würden Bayer und Regeneron mit weiteren Anwendungsbereichen (Indikationen) versuchen, den Zeitpunkt des drohenden Umsatzverfalls herauszuzögern.Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres habe Bayer mit dem Medikament Eylea gut 1,6 Milliarden Euro und damit etwas mehr als im Vorjahreszeitraum erlöst. Im Vergleich zu Q1/2023 seien die Erlöse allerdings im zweiten Quartal moderat um sieben Millionen Euro zurückgegangen. Nur mit Xarelto erlöse Bayer im Pharma-Produktportfolio.Investierte Anleger beachten den Stopp bei 46 Euro, so Michel Doepke. Die Aktie von Regeneron ist ein Kauf und bleibt entsprechend auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". (Analyse vom 21.08.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link