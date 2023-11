Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

40,395 EUR -0,46% (13.11.2023, 10:56)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

40,395 EUR +0,60% (13.11.2023, 10:40)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen.



Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (13.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Zahlen zum dritten Quartal von Bayer hätten die Marktteilnehmer nicht gerade vom Hocker gerissen. Kein Wunder, sehe sich das Unternehmen weiterhin mit mehrere Problemen (Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten, auslaufender Patentschutz bei Top-Sellern, hohe Nettofinanzverschuldung, et cetera) konfrontiert. Für die Analysten von Bernstein sei das derzeitige Kursniveau allerdings interessant.So habe Gunther Zechmann vom amerikanischen Analyse-Haus die Einstufung auf "outperform" belassen, das Kursziel liege mit 60 Euro knapp 50 Prozent über dem derzeitigen Kursniveau von gut 40 Euro.Zechmann habe in Nachbetrachtung der Zahlen zum dritten Quartal geschrieben, dass Bayer wohl drei wesentliche Signale senden wolle. Die Erwartungen für das Pharma- und das Agrargeschäft seien für 2024 noch zu hoch, die Mitarbeiter wollten einen Kulturwandel und die Managementvergütung würden sich künftig viel stärker am Aktienkurs orientieren.Mit Blick auf letzteres mache es Sinn, wenn der Aktienkurs zu Beginn eines neuen "Anreizjahres" erst einmal niedrig sei. Bayer habe aber auch Möglichkeiten, den Kurs dann anzutreiben, etwa durch Kostensenkungen, einen Umbau, eine Verschlankung des Managements und andere Maßnahmen. Vor diesem Hintergrund könnten kurzfristige Kursschwächen laut Analyst Zechmann gute Möglichkeiten sein.Aus charttechnischer Sicht ringe die Bayer-Aktie weiter mit der enorm wichtigen Unterstützungszone um 40 Euro. Ein nachhaltiges Unterschreiten würde ein weiteres massives Kaufsignal sowie ein neues Mehrjahrestief bedeuten.Es bleibt dabei: Ein Einstieg drängt sich beim DAX-Titel derzeit nicht auf, so Michel Doepke. (Analyse vom 13.11.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link