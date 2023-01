Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

54,34 EUR +4,98% (10.01.2023, 20:44)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

53,96 EUR +4,05% (10.01.2023, 17:37)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (10.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Bayer-Aktie ziehe auch im nachbörslichen Handel weiter durch. Für Kursfantasie sorge der Auftritt eines weiteren Großinvestors, der Druck auf das Unternehmen mache, sich aufzuspalten. Die Konglomeratstruktur des Bayer-Konzerns sähen einige Experten als Grund für die schwache Kursperformance an und würden deshalb nicht nur den Rücktritt von Bayer-Chef Baumann fordern.Kreisen zufolge habe nun auch der aktivistische Investor Bluebell Capital Partners einen Anteil an Bayer aufgebaut. Dieser dränge auf die Aufspaltung des in drei Bereichen tätigen Unternehmens, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Zudem fordere er eine Überarbeitung der Grundsätze der Unternehmensführung.Die Aktie notiere auf der Handelsplattform Tradegate mittlerweile bei 54,50 Euro. Auf Xetra habe Bayer den Handel mit 53,96 Euro beendet. In der Spitze habe die Aktie schon 55,20 Euro gekostet, der höchste Stand seit Anfang Dezember.(mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: