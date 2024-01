Börsenplätze Bayer-Aktie:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (04.01.2024/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der DAX-Konzern Bayer habe zuletzt einige Rückschläge hinnehmen müssen. Entsprechend groß sei der Druck auf den CEO Bill Anderson, das Unternehmen wieder nachhaltig in die Erfolgsspur zurückzuführen. Mehr Licht ins Dunkel könnte der bevorstehende Kapitalmarkttag im März bringen. Anderson erhalte in jedem Fall Rückendeckung von seinem Aufsichtsratschef."Bill Anderson wird das tun, was für das Unternehmen richtig und wertschaffend ist", so Bayer-Aufsichtsratsvorsitzender Norbert Winkeljohann im Interview mit dem Handelsblatt. "Die Vorstellungen von Bill Anderson decken sich mit meinen eins zu eins."Auf die Frage, wie groß die Wahrscheinlichkeit sei, ob Bayer seine drei Sparten Agrar, Pharma und rezeptfreien Arzneien auch in sieben noch habe, antworte Winkeljohann: "Das kann ich heute nicht beantworten. Die Kernaufgabe von Bill Anderson und seinem Team ist aktuell insbesondere die Verbesserung der Performance insgesamt."Bayer-Chef Anderson erhalte (wie erwartet) Rückendeckung von seinem Aufsichtsratschef Winkeljohann. Das ändere allerdings wenig an den zahlreichen Baustellen, die der CEO mit seinem Team zu bewältigen habe. Auch wenn sich aus charttechnischer Sicht eine klare Stabilisierung abzeichnet, sollten Anleger bei der Bayer-Aktie vorerst weiter an der Seitenlinie verharren, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, plant unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate einzugehen: Bayer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link