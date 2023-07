Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (04.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Schon seit Jahren sei Bayer in der Genforschung für landwirtschaftliche Pflanzen aktiv und habe sein Engagement mit der Monsanto-Übernahme 2018 in diesem Bereich sogar nochmals verstärkt. In Europa habe der Konzern davon allerdings nicht profitieren können, da die EU strenge Richtlinien bezüglich Gentechnik habe. Das dürfte sich jedoch bald ändern.Wie das "Handelsblatt" in einem am Mittwoch erschienenen Artikel berichte, plane die EU-Kommission, den Einsatz von Gentechnik, im Speziellen der Geneditierung, in der Landwirtschaft deutlich zu erleichtern. Ein entsprechender Gesetzesentwurf solle am Mittwoch bekannt gegeben werden. Der Vorstoß wäre ein Meilenstein. Bisher hätten sich die europäischen Länder - anders als etwa die USA oder Japan - hartnäckig gegen die Aufzucht solcher Pflanzen gewehrt.Für Bayer biete sich - sollte die geplante Reform abgesegnet werden - eine große Chance. Dem Konzern würde sich ein neuer, bisher nicht nutzbarer Markt eröffnen. Bayer-Cheflobbyist Matthias Berninger habe gegenüber dem "Handelsblatt" erklärt, das Unternehmen erwarte im europäischen Agrargeschäft durch die Reform bis 2035 einen Umsatzsprung von zehn Prozent. 2022 habe der Sektor rund 4,8 Milliarden Euro erlöst. Viel mehr verweise Berninger aber noch auf die technologischen Chancen durch Geneditierung.Das Thema Geneditierung in Europa könne eine ordentliche Chance für Bayer darstellen. Zudem habe der neue CEO von Bayer, Pharma-Manager Bill Anderson, das Potenzial, den Konzern neu zu beleben. Aus charttechnischer Sicht würden derzeit bei der Bayer-Aktie allerdings einfach die Impulse fehlen.Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 48 Euro, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link