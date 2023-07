Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

51,81 EUR +0,54% (27.07.2023, 09:30)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

51,75 EUR +0,45% (27.07.2023, 09:15)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (27.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit habe ihre Untersuchungsergebnisse zur Wiederzulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat veröffentlicht. Die Ergebnisse seien auf der Internetseite der Behörde seit diesem Mittwoch einsehbar, wie die Efsa der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mitgeteilt habe. Vor knapp drei Wochen habe sie bereits eine Mitteilung zu der Untersuchung veröffentlicht, in der sie keine inakzeptablen Gefahren, aber Datenlücken in mehreren Bereichen gesehen habe.Glyphosat sei noch bis zum 15. Dezember EU-weit zugelassen. Unter Berücksichtigung der Efsa-Ergebnisse werde die EU-Kommission einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen erarbeiten. Über eine mögliche Verlängerung der Zulassung sollten dann die Agrarministerinnen und Agrarminister der EU-Staaten entscheiden. Für die Untersuchung habe die Efsa eigenen Angaben zufolge in einem dreijährigen Verfahren Tausende Studien und wissenschaftliche Artikel betrachtet.Zu den Aspekten, die nicht abschließend geklärt worden seien, würden etwa ernährungsbedingte Risiken für Verbraucher und die Bewertung der Risiken für Wasserpflanzen gehören, wie die Efsa mitgeteilt habe. Auch mit Blick auf den Artenschutz hätten die verfügbaren Informationen keine eindeutigen Schlussfolgerungen zugelassen. Die Efsa habe etwa bei mehreren Verwendungen des Wirkstoffs "ein hohes langfristiges Risiko für Säugetiere" ermittelt. In der Analyse heiße es dazu nun weitergehend: "Geeignete Daten zur Verfeinerung der Risikobewertung waren nicht verfügbar."Grundsätzlich schätze die Behörde mit Sitz im italienischen Parma die untersuchten Risiken aber nicht so groß ein, dass eine weitere Zulassung untersagt werden müsse.Die Causa Glyphosat habe Bayer in den vergangenen Jahren sehr belastet. Auch gegenwärtig stehe das Totalherbizid immer noch in der Kritik und sorge für Diskussionen. Klar sei: Der Druck auf den neuen Bayer-Chef Bill Anderson werde nicht kleiner, um Bayer wieder in die Erfolgsspur zurückzuführen. Weitere Details zur künftigen Strategie könnte der Manager am 08. August mit den Q2-Zahlen dem Kapitalmarkt an die Hand geben.Investierte Anleger beachten den Stopp bei 46 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link