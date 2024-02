Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (07.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Wer Dividenden-Rennlisten betrachte, stelle unweigerlich fest: Die Bayer AG gehöre zu den absoluten Topzahlern im DAX. Der Leverkusener Konzern bringe es auf beinahe unglaubliche 8,25 Prozent Dividenden-Rendite. Ein stolzer Wert. Aber sei er auch realistisch? Oder würden Anleger hier einer Illusion aufsitzen?Die diesjährige Dividendensaison beginne jetzt. Donnerstag werde die Siemens AG ihre Hauptversammlung abhalten. Vier Tage später werde dann die Dividende ausgeschüttet. Das lenke den Fokus vieler Anleger wieder auf Dividendenstarke Aktien. Ganz oben in entsprechenden Rennlisten stehe dabei auch der Name Bayer AG. Die Leverkusener hätten in den zurückliegenden Jahren immer ordentlich ausgeschüttet. Für das Geschäftsjahr 2022 sei die Zahlung zuletzt um 20 Prozent erhöht worden - Aktionäre hätten 2,40 Euro je Anteilsschein erhalten. 2,358 Mrd. Euro seien abgeflossen. Im entsprechenden Vermerk heiße es: "Die Dividende entspricht 30 Prozent unseres bereinigten Ergebnisses je Aktie (Core EPS) 2022 (Vorjahr: 31 Prozent). Auf Basis des Aktienkurses der Bayer-Aktie zum Jahresende 2022 beträgt die Dividendenrendite 5,0 Prozent (2021: 4,3 Prozent)." Hohe Werte. Jetzt aber stünden 8,25 Prozent Rendite zur Diskussion.Halte Bayer an der 30-Prozent-Ausschüttungsquote fest, dann müssten Aktionäre mit einem weitaus niedrigeren Betrag rechnen. Für das zurückliegende Geschäftsjahr würden Analysten mit einem empfindlichen Einbruch der Gewinnkennziffern rechnen. Je Aktie könnten nach 4,22 Euro im Jahr 2022 lediglich 1,33 Euro hängen bleiben. Das entspräche einem Rückgang um Zweidrittel. Übersetzt auf die Dividendenhöhe würden Aktionäre in der Folge nur 80 Cent je Anteilsschein erhalten. Und damit so wenig wie zuletzt im Jahr 2004.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: