Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

53,15 EUR -0,09% (06.12.2022, 08:42)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

53,09 EUR -3,19% (05.12.2022)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (06.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Analysten von Berenberg hätten nach dem ersten Tag der "Berenberg European Conference 2022" an ihrer Kaufempfehlung für die Aktie von Bayer mit einem Kursziel von 70 Euro festgehalten. Finanzvorstand Wolfgang Nickl habe zuversichtlich auf das kommende Geschäftsjahr für den Konzern aus Leverkusen geblickt.Nickl habe demnach gesagt, dass das Crop-Science-Geschäft des Unternehmens von einem zweistelligen prozentualen Preisanstieg bei Saatgut im Jahr 2023 profitieren werde. Der Schwerpunkt des Pharmasegments liege in den nächsten Quartalen auf bereits eingeführten Produkten wie dem Prostatakrebs-Medikament Nubeqa, im Gegensatz zu Studiendaten für Pipelineprodukte wie dem Blutverdünner Asundexian.Trotz einer gewissen Normalisierung der Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln nach der Pandemie sei das Unternehmen zuversichtlich, dass die Nachfrageelastizität für seine Marken im Bereich Consumer Health relativ gering sei und sich das Segment auch im Jahr 2023 gut entwickeln dürfte, zitiere Berenberg den Bayer-Vorstand in einer aktuellen Research-Note.Die Bayer-Aktie ist kein Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: