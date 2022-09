Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Bayer-Aktien könnten sich am Freitag nach einem erneuten Gerichtserfolg etwas erholen. Das Papier gewinne 0,7 Prozent auf 51,55 Euro. Händler hätten darauf verwiesen, dass im Streit um eine möglicherweise krebserregende Wirkung des Unkrautvernichters Glyphosat mittlerweile die fünfte Klage in Folge gewonnen worden sei.Zuletzt seien die Bayer-Aktien nahe der 50-Euro-Marke an ihrem Tief seit März angekommen, von dem sie sich nun vorsichtig aufraffen würden.Eine Jury aus Missouri habe im Streit um das Produkt Roundup in einer Haftungsklage ein positives Urteil gefällt. "Die Ergebnisse der Jury entsprechen auch den Untersuchungen der zuständigen Regulierungsbehörden sowie vierzig Jahren wissenschaftlicher Forschung, die immer wieder festgestellt haben, dass Roundup sicher verwendet werden kann und nicht krebserregend ist", habe es in einer Stellungnahme des Bayer-Konzerns geheißen. "Wir stehen weiterhin vollständig hinter der Sicherheit von Roundup und werden sowohl diese als auch das Verhalten des Unternehmens weiter vor Gericht verteidigen", so Bayer weiter.Die US-Bank J.P. Morgan habe das Kursziel für Bayer von 75 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Analyst Richard Vosser habe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf höhere Preisschätzungen für Saatgut im zweiten Halbjahr 2022 und im ersten Halbjahr 2023 und angehobene Prognosen für die Agrarsparte (Cropscience) verwiesen. Er rechne selbst im Fall einer Normalisierung der Glyphosat-Preise mit einem Wachstum der Sparte im kommenden Jahr, habe er hervorgehoben. Entsprechend habe er seine Schätzung für den Umsatz und das operative Ergebnis bis 2026 hochgesetzt. Vosser habe ebenfalls auf angehobene Prognosen für den Pharmabereich von Bayer verwiesen.Anleger sollten den Titel daher vorerst weiter meiden, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 02.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link