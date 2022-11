Börsenplätze Bayer-Aktie:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (11.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe in dieser Woche trotz ordentlicher Q3-Zahlen Federn gelassen. Konkret habe die Bayer-Aktie in den vergangenen fünf Tagen (bis dato) mehr als fünf Prozent eingebüßt. Doch die Analysten hätten sich zuletzt durchaus optimistisch gezeigt. Und auch eine aktuelle Einschätzung von Berenberg signalisiere Aufwärtspotenzial für die Aktie.Die Privatbank habe das Kursziel für die Bayer-Aktie nach den Quartalszahlen von 76 auf 70 Euro reduziert, aber das Rating auf "Buy" belassen. Nach der Vorgabe hätte die Bayer-Aktie noch rund 40 Prozent Luft nach oben, wenn man das gegenwärtige Kursniveau zugrunde lege.Die Kennziffern des Pharma- und Agrarchemiekonzerns hätten nicht so stark überrascht, wie es der deutliche Kursrückgang würde vermuten lassen, habe Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Dennoch habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2023 und 2024 leicht nach unten geschraubt.Für 2022 habe indes Unternehmens-Boss Werner Baumann jüngst die im August die erhöhten Prognosen bestätigt: "Wir sind auf dem besten Weg, unsere [...] Finanzziele für das Gesamtjahr zu erreichen", habe der Unternehmenslenker im Rahmen der Bekanntgabe der Q3-Zahlen verkündet.Die Bayer-Aktie habe mit dem heutigen Durchbrechen der 50-Tage-Linie ein frisches Verkaufssignal generiert. Auch fundamental halte sich DER AKTIONÄR von dem Titel aufgrund der übergeordneten, nach wie vor ungelösten Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA fern. Anleger sollten sich daran ein Beispiel nehmen und die Bayer-Aktie ebenfalls besser meiden, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 11.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link