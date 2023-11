Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen.



Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (10.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Bayer-Aktie habe nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Mittwoch einen kurzen Freudensprung hingelegt. Dieser sei jedoch nur von kurzer Dauer gewesen. Am Freitag falle die Aktie noch einmal um rund drei Prozent und drohe, eine wichtige Unterstützung zu unterschreiten und damit ein neues starkes Verkaufssignal zu generieren.Bereits seit Ende Oktober hangele sich die Bayer-Aktie entlang des Jahrestiefs bei rund 40 Euro. Um sich deutlich nach oben absetzen und nachhaltig erholen zu können, wäre jedoch mindestens ein Ausbruch über den Widerstand bei rund 45,40 Euro notwendig.Solange der Aktie das nicht gelinge, bleibe ein Unterschreiten des Jahrestiefs bei rund 40 Euro sehr wahrscheinlich. Die nächste Unterstützung wäre danach das Tief vom 16. März 2020 bei rund 38,36 Euro. Im Worst-Case-Szenario könnte die Aktie sogar bis auf das Jahrestief aus 2020 bei rund 35,72 Euro fallen. Dies würde einem Kursrutsch von rund zehn Prozent entsprechen.Die Quartalszahlen hätten der Bayer-Aktie nur wenig Rückenwind verleihen können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.