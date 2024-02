Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

27,785 EUR 0,00% (09.02.2024, 09:33)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

27,805 EUR +0,22% (09.02.2024, 09:18)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (09.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.In der Pharma-Entwicklungspipeline sei der Leverkusener Konzern auf neue Wirkstoffe angewiesen, um die potenziell wegbrechenden Erlöse durch den Patentschutz-Auslauf der beiden Top-Seller Xarelto und Eylea zu kompensieren. 2021 habe sich Bayer mit Vividion Therapeutics verstärkt. Die Tochtergesellschaft gehe nun einen Schritt weiter.Wie in dieser Woche bekannt geworden sei, hat Vividion Therapeutics mit der Dosierung von Patienten einer klinischen Phase-1-Studie mit der Substanz VVD-130850 begonnen. Hierbei handele es sich um einen sogenannten oral verfügbaren STAT3-Inhibitor zur Behandlung fortgeschrittener solider und hämatologischer Tumore. "Der Beginn der ersten klinischen Studie mit unserem STAT3-Inhibitor-Programm markiert einen wichtigen Meilenstein für Vividion. Es ist das zweite Programm unserer Plattform, das wir in nur wenigen Monaten in die klinische Phase gebracht haben", so Aleksandra Rizo, CEO von Vividion Therapeutics. "Wir sind stolz auf die Fortschritte, die wir in vergleichsweiser kurzer Zeit mit unserem neuartigen Portfolio von bisher unbehandelbaren Protein-Zielmolekülen für onkologische und immunologische Erkrankungen gemacht haben."Bayer habe die Übernahme des Biotech-Unternehmens bereits im August 2021 final über die Bühne gebracht. Den Kaufpreis hätten die Leverkusener auf 1,5 Mrd. USD beziffert. Darüber hinaus bestehe die Aussicht für Vividion Therapeutics auf weitere 500 Mio. USD in Form von erfolgsabhängigen Meilensteinzahlungen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.