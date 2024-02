Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

27,99 EUR -1,91% (13.02.2024, 15:59)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

28,13 EUR -0,69% (13.02.2024, 15:45)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (13.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bereits im Jahr 2020 habe sich Bayer mit der milliardenschweren Akquisition der amerikanischen Asklepios Biopharmaceutical (AskBio) im zukunftsträchtigen Bereich der Gentherapie verstärkt. Zuletzt hätten die Leverkusener mit ihrer Tochtergesellschaft vielversprechende Fortschritte verzeichnet - so auch am Dienstag.Wie Bayer bekannt gegeben habe, habe AskBio den ersten Patienten in einer Gentherapie-Studie mit Betroffenen bei kongestiver Herzinsuffizienz einschließen können."Die Randomisierung des ersten Patienten im Rahmen der Phase-II-Studie GenePHIT ist ein wichtiger Schritt für Herzinsuffizienzpatienten", so Timothy D. Henry, Principal Investigator und Mitglied des Steering Committee zum Studienstart. "GenePHIT wird an der bisher größten Anzahl von Patienten die Sicherheit und Wirksamkeit von AB-1002 untersuchen und unser Verständnis der Gentherapie zur Behandlung von Herzinsuffizienz insgesamt verbessern. Der Beginn dieser Studie bringt uns einen Schritt näher an eine mögliche Änderung des Verlaufs dieser tödlichen und verheerenden Krankheit."In der Pressemitteilung betone Bayer aber auch, dass es sich bei AB-1002 um einen Gentherapiekandidaten in der Entwicklung handele, der "noch von keiner Zulassungsbehörde genehmigt wurde und deren Wirksamkeit und Sicherheit nicht vollständig nachgewiesen oder bewertet wurde."Zweifelsohne verfolge die Bayer-Tochter AskBio spannende Projekte mit einem hohen medizinischen Bedarf. Allerdings werde noch viel Zeit bis zu einer potenziellen Zulassung ins Land gehen.Anleger bleiben bei der Bayer-Aktie weiter an der Seitenlinie, da derzeit fundamentale und charttechnische Impulse fehlen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link