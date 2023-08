Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

49,83 EUR +0,33% (25.08.2023, 09:11)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

49,89 EUR -0,78% (24.08.2023)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (25.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der Pharma-Pipeline von Bayer richte sich der Fokus immer stärker auf die neueren Medikamente, denn die Top-Seller Xarelto und Eylea würden sukzessive ihren Patentschutz verlieren. Zu den Hoffnungsträgern gehöre zweifelsohne die Substanz Finerenon (Markennamen Kerendia und Firialta). Um weitere Erkenntnisse zu gewinnen und den Nutzen des Wirkstoffs zu unterfüttern, starte Bayer drei neue Studien.Bayer unterstütze die Initiierung von drei zusätzlichen Studien zur Erweiterung seines Programms zur Behandlung der Herzinsuffizienz mit Finerenon (MOONRAKER-Studienprogramm), heiße es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Leverkusener würden damit die Wirksamkeit und Sicherheit von Finerenon bei rund 9.300 weiteren Patienten mit Herzinsuffizienz untersuchen wollen."Die drei neuen Studien ergänzen unsere Phase-3-Studie FINEARTS-HF und wir hoffen, dass die Ergebnisse zusätzliche Anhaltspunkte für den möglichen klinischen Einsatz von Finerenon liefern, um die enorme Krankheitslast der Herzinsuffizienz zu verringern und die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern", so Bayer-CMO Michael Devoy.Analysten würden aktuell davon ausgehen, dass das DAX-Unternehmen in diesem Jahr gut 306 Millionen Euro mit dem Medikament erlösen werde. Im Jahr 2026 könnte Finerenon gemäß den Schätzungen 1,28 Milliarden Euro umsetzen - und das Mittel Blockbuster-Potenzial erreichen.Sowohl charttechnisch als auch fundamental würden Aktie und Unternehmen derzeit kaum Kaufargumente liefern. In den kommenden Monaten müsse der neue Bayer-Chef Bill Anderson liefern und aufzeigen, wie er Bayer wieder zurück in die Erfolgsspur führen wolle.Investierte Anleger beachten den Stopp bei 46 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link