Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (14.03.2024/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bayer: Fass ohne Boden - AktienanalyseMit großer Spannung war der Kapitalmarkttag von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) erwartet worden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Ergebnis sei ernüchternd. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern versuche, seine schwierige Lage trotz hoher Schulden ohne Spartenverkauf zu meistern. Die Antwort auf die Frage nach der künftigen Struktur und einer möglichen Aufspaltung laute "nicht jetzt", habe das Management mitgeteilt. Stattdessen solle ein neues Organisationsmodell nun mittelfristig Geld sparen. Investoren würden nach den Kursverlusten der vergangenen Jahre aber Geduld brauchen, denn 2024 solle der operative Gewinn weiter sinken. Der Kurs der Bayer-Aktie stürzte daraufhin auf den tiefsten Stand seit 2005 ab - ein Fass ohne Boden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 10/2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:26,375 EUR +0,13% (14.03.2024, 13:00)