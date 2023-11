Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Bayer-Aktie habe nach ernüchternden Zahlen zum dritten Quartal wieder den Rückwärtsgang eingelegt und ringe mit der wichtigen 40-Euro-Marke. Gute Neuigkeiten habe es indes zum Ende der Handelswoche von der europäischen Arzneimittelbehörde EMA gegeben. Denn einer der Top-Seller von Bayer, das Augenheilmittel Eylea, stehe vor einer Zulassungserweiterung.Die Leverkusener seien bei der erhofften EU-Zulassung einer höheren Dosierung des Augenmedikaments Eylea einen wichtigen Schritt weiter. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) habe die 8-Milligramm-Dosierung bei zwei häufigen Netzhauterkrankungen empfohlen. Die Empfehlung sei zwar kein Zulassungsgarant, in der Regel folge die Europäische Kommission ihr aber.Da die höhere Dosierung des Kassenschlagers für viele Patienten längere Abstände zwischen den Injektionen ins Auge bedeute, sei eine Zulassung wichtig für Bayer in einem hart umkämpften Markt. Ohnehin dürfte es in den kommenden Jahren erheblichen Gegenwind für Eylea geben. Denn das Mittel werde peu à peu seinen Patentschutz verlieren.Das öffne dann wiederum den Markt für günstigere Nachahmerpräparate, den sogenannten Biosimilars. Dennoch sei die so gut wie sichere Zulassungserweiterung für Eylea ein positives Signal. Der Zulassungsantrag habe auf Studiendaten basiert, die gezeigt hätten, dass Patienten mit einer neovaskulären (feuchten) altersbedingten Makuladegeneration (nAMD) sowie dem diabetischen Makulaödem (DMÖ) mit der 8-Milligramm-Dosierung auch mit größeren Abständen zwischen den Behandlungen erfolgreich therapiert werden könnten. Bayer spreche aktuell von verlängerten Behandlungsintervallen von bis zu fünf Monaten.Bayer halte die Lizenz für die Vermarktungsrechte außerhalb der USA und teile sich hier die Gewinne aus dem Verkauf mit dem Partner Regeneron. In den USA vertreibe Regeneron das Medikament allein.Bayer hat viele Baustellen - ein Einstieg drängt sich derzeit noch nicht auf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.11.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link