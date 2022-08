Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (11.08.2022/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse der DZ BANK:Der Pharma- und Agrarkonzern Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) kam zuletzt aufgrund von Unsicherheiten in Zusammenhang mit dem Glyphosatskandal erneut deutlich unter Druck, so Marcus Landau, Senior Manager Derivate Sales bei der DZ BANK, in einer aktuellen Veröffentlichung.Operativ biete Bayer jedoch dank der starken Entwicklung in den beiden Kerngeschäftsfeldern Pharma und Agrarchemie eine vielversprechende Langfriststory, zumal die Aktie auf Basis der Schätzungen von FactSet mit einem KGV 23e von 6,5 und einer Dividendenrendite von 4,3% eine sehr attraktive Bewertung aufweise.Bayer habe zuletzt bei der Vorlage der Q2-Zahlen mit einem insgesamt soliden Konzernergebnis überzeugen können. So habe der Leverkusener Pharma- und Crop-Sciences-Spezialist auf vergleichbarer Basis mit einem Umsatzplus von 9,6% auf 12,82 Mrd. Euro aufwarten können, während der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) um satte 30% auf 3,35 Mrd. Euro habe verbessert werden können. Während man im Kerngeschäft mit verschreibungspflichtigen Präparaten, dank der soliden Absatzentwicklung bei Onkologiepräparaten, wie Nexavar, dem Prostatakrebsmedikament Nubeqa sowie dem Gerinnungshemmer Xarelto, leichte Zuwächse zu verzeichnen gehabt habe, habe man im OTC-Segment mit deutlich zweistelligen Umsatzzuwächsen überrascht. Hier hätten insbesondere rezeptfreie Allergie- und Erkältungspräparate, wie Claritin oder AspirinComplex, für Schwung gesorgt.Ebenfalls sehr überzeugend habe sich die Geschäftsentwicklung in der Konzernsparte Crop-Sciences präsentiert. Dank der Hausse bei den Agrarpreisen habe die Nachfrage sowohl bei Pflanzenschutzmitteln als auch bei Saatgut kräftig angezogen, was der Konzernsparte deutliche Zuwächse beim Umsatz und operativem Ergebnis beschert habe. So habe sich der Segmentumsatz bei Crop-Sciences um 17,2% verbessert, während das um Einmaleffekte bereinigte Spartenergebnis (EBITDA), auch dank Preiserhöhungen, bei Pflanzenschutzmitteln und Saatgut um 70,8% auf 1,75 Mrd. Euro zugelegt habe. Unter dem Strich habe Bayer jedoch aufgrund hoher Sonderbelastungen in Zusammenhang mit dem Glyphosatskandal und Rückstellungen für Vergleichsverhandlungen wegen angeblicher durch den US-Agrarkonzern Monsanto mit PCB verursachter Umweltschäden über einen Nettoverlust von knapp 300 Mio. Euro quittieren müssen.Fortschritte habe Bayer zuletzt bei der Forschungs- und Entwicklungspipeline im Pharmasegment zu vermelden gehabt. So hätten die Leverkusener kürzlich von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine Zulassungserweiterung für Nubeqa zur Behandlung bestimmter Prostatakrebsvarianten erhalten. Das Onkologiepräparat könne damit in den USA sowohl für die Behandlung von metastasiertem, hormonsensitivem Prostatakrebs als auch bei Patienten mit nicht-metastasiertem, kastrationsresistentem Prostatakrebs, bei denen ein hohes Risiko für die Entstehung von Metastasen bestehe, angewendet werden. Bayer habe zuletzt seine Umsatzprognose für das Onkologiepräparat von 1 auf 3 Mrd. Euro angehoben.Für Bayer wäre dies ein wichtiger Durchbruch, zumal man damit einen Nachfolger für den gemeinsam mit Johnson & Johnson vertriebenen Gerinnungshemmer Xarelto präsentieren könnte. Mit Xarelto habe Bayer im vergangenen Jahr Umsatzerlöse von 4,7 Mrd. Euro erzielt, wobei der Patentschutz für dieses Präparat jedoch sowohl in den USA als auch in der EU in den kommenden Jahren auslaufe. Durch eine Zulassung des neuen Gerinnungshemmers Asundexian hätte Bayer nicht nur einen passenden Nachfolger für Xarelto im Portfolio, sondern könne die Erlöse des in Eigenregie entwickelten und vermarkteten Präparats komplett verbuchen, was sich auch positiv beim Konzernergebnis niederschlagen würde.Mittelfristig wolle Bayer seine F&E-Aktivitäten im Pharmasegment weiter forcieren und nach Aussage von Bayer-Pharmavorstand Stefan Oelrich künftig jährlich eine zweistellige Zahl von Präparaten in die klinische Erprobungsphase überführen, anstelle von bisher zwei bis drei Arzneimitteln. Dabei wolle sich Bayer Pharmaceuticals nicht nur auf große Therapiegebiete wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen fokussieren, sondern laut dem Manager auch gezielt kleinere Spezifikationen ansteuern.Nach dem unerwartet starken Abschneiden im 2. Quartal habe Bayer im Anschluss seine Jahresprognose nach oben revidiert. So rechne man nun für das laufende Fiskaljahr mit einem wechselkursbereinigten Umsatzanstieg von rund 8% auf 47 bis 48 Mrd. Euro, nachdem man hier zuvor einen Umsatzanstieg von bis zu 5% in Aussicht gestellt habe. Da man sich bei der bereinigten operativen Marge nun mit 26% bis 27% höhere Ziele setze (zuvor: etwa 26%), dürfte man beim bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) bei 12,5 Mrd. Euro herauskommen, nachdem man hier zuvor rund 12 Mrd. Euro in Aussicht gestellt habe. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie erwarte man nun mit 7,30 Euro etwas mehr als noch zu Jahresbeginn (7,00 Euro).Gelinge es Bayer, die Risiken in Zusammenhang mit den milliardenschweren Schadenersatzklagen aus dem Glyphosatprozess beizulegen, dürften Investoren bei Bayer wieder stärker auf die exzellenten Aussichten im operativen Kerngeschäft achten. Bayer sei sowohl bei rezeptfreien Präparaten als auch bei verschreibungspflichtigen Medikamenten stark aufgestellt. Auch die Konzernsparte Crop-Sciences verfüge dank der weiterhin wachsenden Weltbevölkerung über exzellente langfristige Aussichten, zumal die Nachfrage nach Hochleistungsmisaatgut und Pflanzenschutzmitteln weiter anziehen werde. Entsprechend gehe der Analystenkonsens in den kommenden Jahren von einer deutlich dynamischeren Ergebnisentwicklung aus. So lägen die Konsenserwartungen für 2023 laut FactSet bei einem EPS von 8,04 Euro, während der Gewinn je Aktie im Jahr 2024 bei 8,51 Euro erwartet werde. Damit errechnet sich auf Basis der Gewinnschätzungen für 2024 ein KGV von 6,5, so die Analysten der DZ BANK. (Stand vom 09.08.2022)