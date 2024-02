Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Aktie von Bayer habe ihre Talfahrt in den zurückliegenden Tagen nochmals beschleunigt. Jetzt folge eine Meldung, die Aktionäre des DAX-Konzerns ausnahmsweise einmal gern lesen würden. Denn auch wenn bei Bayer derzeit alle Alarmleuchten hell blinken würden, es sei nicht alles schlecht in Leverkusen.Die Bayer-Aktie sei von Tag zu Tag weniger wert. Am Mittwoch erst sei das Papier unter die Schwelle von 30 Euro gerutscht und damit auf den tiefsten Stand seit November 2005. Schön schreiben könne man das selbst bei größtem Hang zum Euphemismus nicht. Doch dennoch sei nicht alles schlecht in Leverkusen, wie eine Meldung des Europäischen Patentamtes zeige. Dieser zufolge sei Bayer deutscher Topanmelder von Patenten im Kampf gegen Krebs.Die Studie zeige, dass Bayer trotz aller Schwierigkeiten weiterhin ein Innovationstreiber sei. Befürchtungen, der Konzern könnte seinen Fokus verloren haben - die Pharma-Sparte habe das Unternehmen groß gemacht - würden dennoch schwerer als teils gute Perspektiven wiegen. Die Übernahme des US-Wettbewerbers Monsanto und die damit erworbenen Prozessrisiken in Zusammenhang mit dem Unkrautvernichtungsmittel Roundup und dem darin enthaltenen Wirkstoff Glyphosat würden Kurs, Wert und Chance drücken.Auch wenn die Studie des Europäischen Parlaments ein erfreuliches Bild von Bayer zeichne, dem Kurs helfen könne sie wenig überraschend nicht. Die Bayer-Aktie sei derzeit eher Verkaufs- denn Kaufkandidat. Der Kapitalmarkttag am 5. März könnte eine Wende bedeuten. Vorausgesetzt natürlich CEO Bill Anderson und CFO Wolfgang Nickl würden eine glaubwürdige Zukunftsperspektive präsentieren, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2024)Börsenplätze Bayer-Aktie: