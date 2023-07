Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

51,55 EUR -0,62% (21.07.2023, 14:31)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

51,54 EUR -1,19% (21.07.2023, 14:17)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen.



Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (21.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Am 8. August werde der Leverkusener Agrarchemie- und Pharmakonzern seine Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen. Die Indikatoren respektive Analystenkommentare der vergangenen Wochen und Monate würden wenig Gutes für den Berichtszeitraum projizieren. Auch die Analysten von Morgan Stanley würden mildere Töne anstimmen, was die Erwartungshaltung an das Zahlenwerk betreffe. Die US-Bank habe die Einstufung zwar auf "equal weight" belassen, das Kursziel aber um 3 auf 57 Euro gekappt.Angesichts der enttäuschenden Kursentwicklung seit der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal im Mai sei die Erwartungshaltung an das bevorstehende Zahlenwerk relativ gering. Aus charttechnischer Sicht habe die Bayer-Aktie zumindest wieder über die 50-Euro-Marke klettern und somit für etwas Entspannung sorgen können. Ein Rutsch darunter würde das Chartbild wieder merklich eintrüben. Wer investiert sei, beachte den Stopp bei 46 Euro, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: