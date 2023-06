Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Auf der Hauptversammlung des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Ende April habe Bill Anderson von wachsender Vorfreude gesprochen, je mehr er "über die Innovationen und die Menschen bei Bayer lerne." Am 1. Juni nun folge der US-Amerikaner auf Werner Baumann an der Konzernspitze - als Chef von mehr als 100.000 Mitarbeitern. Die Erwartungen der Aktionäre seien groß.Während das Geschäft mit rezeptfreien Arzneien wieder in der Spur sei, habe jüngst die bedeutend größere Pharmasparte mit Medikamenten wie dem Blutgerinnungshemmer Xarelto und dem Augenmittel Eylea geschwächelt. Zudem müsse Bayer künftig Umsatzlücken stopfen, die nach und nach auslaufende Patente auf die beiden Kassenschlager aufreißen würden. Pharma-Chef Stefan Oelrich habe die Sparte in den vergangenen Jahren zwar kräftig mit neuen Medikamenten und Investitionen etwa in zukunftsträchtige Zell- und Gentherapien gestärkt. Finanzielle Erfolge daraus seien aber nur längerfristig zu erwarten.Und dann sei da noch die Agrarsparte, die ein starkes Jahr 2022 hinter sich habe und der Branchenexperten dank neuer Produkte - etwa kurz wachsender und damit wetterfesterer Mais - viel zutrauen würden. Die aber auch schon mal stärker schwanke. Um das Agrargeschäft auszubauen, habe Bayer unter Führung von Werner Baumann 2018 den US-Saatgut- und Agrarchemiekonzern Monsanto übernommen.Mit dem mehr als 60 Milliarden US-Dollar teuren Monsanto-Kauf hätten sich die Leverkusener aber nicht nur erfolgreiche Produkte ins Haus geholt, sondern auch die US-Rechtsstreitigkeiten um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter sowie um Spätfolgen der seit Jahrzehnten verbotenen Chemikalie PCB. In Summe habe das viele Milliarden verschlungen, vor allem die Causa Glyphosat.Anderson habe also einige Baustellen. Hinzu komme der in den vergangenen Monaten gewachsene Druck seitens einiger Investoren, die nach einer Aufspaltung des Konzerns rufen würden. Der Grund: Nach dem Kursverfall der vergangenen Jahre vor allem wegen des Glyphosat-Themas würden sie mehr Wert in den Einzelteilen nach einer Trennung als im Bayer-Konzern in der jetzigen Form sehen.Anderson habe das Potenzial, Bayer neu zu beleben. Allerdings werde etwas Zeit ins Land gehen, bis sich erste Erfolge abzeichnen würden und die Aktie wieder in die Erfolgsspur zurückkehren könne. Aus charttechnischer Sicht drohe der DAX-Wert weiter abzurutschen.Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 48 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.06.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link