Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der DAX sei am Mittwoch erstmals seit März wieder zeitweise unter die Marke von 15.000 Punkten gefallen. Die Scharte habe der Leitindex aber schnell wieder auswetzen können. Die Furcht vor weiter steigenden Leitzinsen habe die US-Börsen am Dienstag stark belastet. Bei der Bayer-Aktie zeichne sich nach schweren Wochen gleichzeitig ein erster Lichtblick ab.Die Furcht vor weiter steigenden Leitzinsen habe die US-Börsen am Dienstag stark belastet. Als Bürde habe sich erwiesen, dass die Rendite zehnjähriger US-Anleihen nach robusten Daten vom Arbeitsmarkt auf den höchsten Stand seit 16 Jahren geklettert sei. Ein starker Arbeitsmarkt könnte die Notenbank FED dazu veranlassen, noch stärker gegen die hohe Inflation vorzugehen - mit entsprechend negativen Konsequenzen für die Wirtschaft und damit den Aktienmarkt.Die US-Bank Citigroup habe die Einstufung für Bayer nach einem Treffen mit diversen Managern auf "buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Es seien die bedeutenden Veränderungen hervorgehoben worden, die der Konzern in den vergangenen beiden Jahren im Pharmageschäft durchgemacht habe, so Analyst Peter Verdult in einer neuen vorliegenden Studie in dieser Woche. Die kurzfristige Perspektive für die Aktie sei zwar schwierig, ihre Bewertung spreche aber weiter für eine Kaufempfehlung.Die Bayer-Aktie habe einen wilden Ritt in 2023 erlebt. Im den ersten Wochen sei der Titel noch über 30 Prozent in die Höhe geschossen und habe eine neues Jahreshoch bei 65,66 Euro erreicht. Im Anschluss sei der Kurs immer weiter abgesackt und notiere inzwischen so tief wie im Dezember 2021.Die Bayer-Aktie sei weiter im Abwärtstrend gefangen. Anleger sollten hier vorerst an der Seitenlinie bleiben, bis sich eine nachhaltige Stabilisierung abzeichne. Die "Aktionär"-Empfehlung sei bereits bei 46,00 Euro ausgestoppt worden. Abwarten, rät Tim Temp. (Analyse vom 04.10.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link