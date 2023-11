Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

41,965 EUR +1,27% (09.11.2023, 09:15)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

41,70 EUR +0,65% (09.11.2023, 09:02)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (09.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern Bayer habe sich mit den Zahlen zum dritten Quartal nicht gerade mit Ruhm bekleckert und auch vorsichtige Töne im Hinblick auf 2024 angeschlagen. CEO Bill Anderson stelle bis März weitere Pläne für die künftige Unternehmensstruktur in Aussicht. Indes hätten sich erste Analysten zu den Zahlen und Aussagen zu Wort gemeldet.Die UBS belasse die Aktie von Bayer auf "buy", das Kursziel liege bei satten 90 Euro. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern habe trotz verfehlter Erwartungen die Jahresziele bestätigt, so Analyst Colin White in einer ersten Reaktion. Für 2024 habe Bayer allerdings einen schwachen Wachstumsausblick gegeben und erwarte weitere Herausforderungen für die Profitabilität.Deutlich vorsichtiger sei Richard Vosser von J.P. Morgan, der die Bayer-Aktie unverändert mit "neutral" einstufe und das Kursziel auf 47 Euro beziffere. Bayer habe den Jahresausblick für das operative Ergebnis (EBITDA) bestätigt, obwohl dieser im dritten Quartal die Konsensschätzung verfehlt habe, so Vosser. Allerdings könnte der erstmalige Ausblick auf 2024 die diesbezügliche EBITDA-Konsensschätzung um mindestens acht Prozent sinken lassen.Emily Field von Barclays rate indes zum Kauf und beziffere den fairen Wert auf 65 Euro. Die Umsätze des Agrarchemie- und Pharmakonzerns hätten die Erwartungen getroffen, so Field. Das operative Ergebnis sei sogar besser als von ihr erwartet ausgefallen, doch das Ergebnis je Aktie habe wegen Steuerbelastungen enttäuscht. Die Jahresziele seien aufrechterhalten worden, und im Zuge der laufenden strategischen Überprüfung sei weiterhin fast alles möglich, so die Analystin.Dennoch drängt sich derzeit sowohl charttechnisch als auch fundamental kein Einstieg beim DAX-Titel auf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link