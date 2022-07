Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

55,62 EUR -0,70% (13.07.2022, 12:20)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

55,64 EUR -1,42% (13.07.2022, 12:08)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (13.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe am Mittwoch unter einem erneuten Dämpfer in puncto Glyphosat-Klagen gelitten. Die Bayer-Aktie habe zuletzt 1,8 Prozent auf 55,44 Euro eingebüßt. Zeitweise sei das Papier sogar erstmals seit fast vier Monaten wieder zu Kursen unter 55 Euro gehandelt worden.Damit habe die Bayer-Aktie zwischenzeitlich die in diesem Jahr bislang nur einmal getestete 200-Tage-Durchschnittslinie unterschritten, die aktuell knapp unter dieser Marke verlaufe.Händler sähen es als schlecht für die Stimmung der Anleger an, dass ein Berufungsgericht eine Klage wegen angeblicher Krebsrisiken des Unkrautvernichters wieder aufgerollt habe. Laut Experte Charlie Bentley von Jefferies habe es zuvor die kleine Hoffnung gegeben, dass zugunsten von Bayer entschieden werde. Das hätte die Möglichkeit eröffnet, dass sich das oberste US-Gericht mit dem Fall befasse und eine Grundsatzentscheidung treffe.Es handle sich dabei um den Fall des Klägers John Carson aus dem Bundesstaat Georgia. Diesen Prozess habe Bayer Ende 2020 in erster Instanz gewonnen. Carson führe seine 2016 diagnostizierte Krebserkrankung auf die jahrelange Verwendung des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup von Bayer zurück. Das Unternehmen hätte auf dem Etikett des Produkts vor dem Krebsrisiko warnen müssen, so Carson.DER AKTIONÄR habe bereits des Öfteren vor den Risiken im Zusammenhang mit den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten gewarnt. Die Division Pharma habe dagegen zuletzt mit einigen positiven News aufwarten können. Das Risiko überwiege jedoch.Anleger bleiben deswegen bei der Bayer-Aktie weiterhin an der Seitenlinie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)