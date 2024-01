Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (16.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.In der vergangenen Handelswoche hätten kritische Analystenstudien die charttechnische Erholungsbewegung bei der Bayer-Aktie jäh ausgebremst. Auch am heutigen Dienstag notiere der DAX-Titel in einem schwachen Marktumfeld leicht im Minus. Erneut streiche ein Analyst das Kursziel zusammen.So hätten die Experten von Morgan Stanley ihr "Equal-Weight"-Rating für die Bayer-Aktie zwar bestätigt, das Kursziel aber um 13 Prozent auf 45 Euro zusammengestrichen. Jedoch impliziere das neue Kursziel immer noch deutliches Upside-Potenzial für die Aktie, die sich zuletzt oberhalb der Marke von 30 Euro habe stabilisieren können."Aufgrund des laufenden PCB-Wasser-Rechtsstreits und der Volatilität im kurzfristigen Crop-Science-Geschäft gehen wir weiterhin von höheren WACC (Anm. d. Red.: Weighted Average Cost of Capital beziehungsweise gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten) für Bayer aus", begründe Morgan Stanley das niedrigere Kursziel. "Die Beilegung dieser Rechtsstreitigkeiten könnte dazu führen, dass wir unsere Annahmen für die Eigenkapitalkosten entsprechend reduzieren", heiße es weiter in der großen Branchenstudie der US-Bank.Rechtsstreitigkeiten seien nur eine der Baustellen, die Bayer-Chef Bill Anderson und sein Team zu bewältigen hätten. Auch die Patentklippe in der Pharma-Division (die Situation habe sich durch den Studienflop mit Asundexian verschärft) zwinge das Management zum Handeln. Allerdings dürfe Bayer auch die hohe Nettofinanzverschuldung nicht aus den Augen verlieren. Keine einfache Ausgangssituation für Bayer-CEO Anderson, den Konzern wieder nachhaltig in die Erfolgsspur zurückzuführen.Anleger bleiben vorerst weiter an der Seitenlinie und warten weitere Details zur zukünftigen Strategie ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Spätestens zum Kapitalmarkttag am 5. März dürfte diesbezüglich mehr Klarheit herrschen. (Analyse vom 16.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link