Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer zähle am ersten Handelstag nach Weihnachten zu den stärksten Aktien im DAX. Der Titel gewinne am späten Vormittag 2,2 Prozent auf 33,43 Euro. Nur Siemens Energy mit plus 4,9 Prozent könne noch stärker zulegen. Bayer profitiere dabei von einem Erfolg in einem Glyphosat-Prozess in den USA.Nach einer Reihe von Niederlagen habe der Agrarchemie- und Pharmakonzern zuletzt einen Glyphosat-Rechtsstreit in Kalifornien gewonnen. Die Entscheidung eines Geschworenengerichts in San Benito County im Bundesstaat Kalifornien bestätige, dass der Unkrautvernichter Glyphosat "nicht für die Krankheit des Klägers verantwortlich ist", wie Bayer am Wochenende mitgeteilt habe. "Wir haben damit 10 der letzten 15 Prozesse gewonnen und sehen uns in der Strategie bestärkt, Klagen vor Gericht auszutragen."Bayer habe zuletzt allerdings mehrere Rückschläge verkraften müssen. Schmerzlich sei vor allem der Rückschlag bei der Entwicklung eines wichtigen Medikamentenkandidaten gewesen. Aufgrund mangelnder Wirksamkeit werde die OCEANIC-AF-Studie mit dem Prüfpräparat Asundexian vorzeitig abgebrochen. Dies habe im November für einen Kurseinbruch gesorgt.In den vergangenen Wochen habe sich der Kurs dann über 30 Euro stabilisiert. Mit einem Minus von knapp 31 Prozent würden die Papiere gleichwohl aktuell drittschwächster DAX-Wert des Jahres 2023 bleiben. Der deutsche Leitindex bringe es auf ein Plus von gut 20 Prozent.Anleger bleiben vorerst bei der Bayer-Aktie wieder an der Seitenlinie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.12.2023)(Mit Material von dpa-AFX)