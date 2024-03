Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (15.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Causa Glyphosat sei und bleibe ein Belastungsfaktor für die Bayer AG. Doch mit der finalen Übernahme von Monsanto im Jahr 2018 hätten sich die Leverkusener nicht nur Rechtsrisiken eingekauft. Auch die Nettofinanzverschuldung habe sich in etwa von 2017 auf 2018 verzehnfacht, die bis heute nicht nennenswert abgebaut worden sei.Per Ende 2023 habe Bayer vor kurzem im Geschäftsbericht eine Nettofinanzverschuldung in Höhe von 34,5 Milliarden Euro ausgewiesen. Im Jahr 2018 nach der Aufnahme zahlreicher Schulden, um die Akquisition von Monsanto zu stemmen, habe diese 35,7 Milliarden Euro betragen. Ergo: Bayer habe die Nettofinanzverschuldung kaum abgebaut.Mit einem Sparprogramm und der Ausschüttung einer Dividende auf gesetzlichem Mindestniveau für die kommenden drei Jahre wolle Bayer den Schuldenberg abtragen. Kein einfaches Unterfangen. Denn im Vergleich zu 2018 habe sich auch das Zinsniveau verändert. Auf Bayer kämen inzwischen deutlich höhere Refinanzierungskosten zu.Vor allem im laufenden Jahr und 2025 würden bei Bayer wieder einige Anleihen auslaufen. 2023 habe der Konzern zwei Bonds mit einer Laufzeit von je 60 Jahren emittiert. Die Kupons lägen bei sportlichen 6,625 respektive 7,000 Prozent. Zum Vergleich: 2019 hätten die Leverkusener noch Anleihen mit einer Verzinsung von 2,375 und 3,125 Prozent platzieren können - bei gleicher Laufzeit.Der Abbau der Verschuldung genieße bei Bayer eine hohe Priorität, was "Der Aktionär" begrüße. Denn erst mit einer deutlich niedrigeren Verschuldung würden sich für Bayer auch wieder größere M&A-Möglichkeiten eröffnen, allen voran in der Pharma-Division. Hier müsse das Unternehmen eine Patentklippe kompensieren.Anleger bleiben weiter an der Seitenlinie - sollten die Entwicklung der Verschuldung allerdings mit Argusaugen verfolgen, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 15.03.2024)