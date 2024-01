Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, plant unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate einzugehen: Bayer.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (05.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einem Studienflop mit dem großen Hoffnungsträger Asundexian sei Bayer erst recht auf positive Ergebnisse aus der Pharma-Pipeline angewiesen. Schließlich gebe es eine Patentklippe zu schließen, die die Top-Seller Xarelto und Eylea aller Voraussicht nach hinterlassen würden. Eine potenzielle Gentherapie zur Behandlung von Parkinson sei ein Pfeil im Köcher von Bayer.Wie die Leverkusener am Donnerstag mitgeteilt hätten, habe eine Phase-1b-Studie mit der Gentherapie AB-1005 bei Patienten mit der Parkinson-Krankheit den primären Endpunkt erreichen können. Bayer wolle die detaillierten Ergebnisse auf einer wissenschaftlichen Tagung im zweiten Quartal 2024 vorlegen und plane indes, im ersten Halbjahr eine Phase-2-Studie zu initiieren.Die Leverkusener hätten sich den Zugriff auf den vielversprechenden gentherapeutischen Ansatz durch die Übernahme von Asklepios BioPharmaceutical (AskBio), die im Oktober 2020 angekündigt worden sei, gesichert. Der Kaufpreis habe sich zunächst auf 2,0 Milliarden Dollar belaufen. Weitere 2,0 Milliarden Dollar könnten in Form von erfolgsabhängigen Meilensteinzahlungen fließen.Bis Bayer die Gentherapie zur Behandlung der Parkinson-Krankheit auf den Markt bringen könne, werde allerdings noch viel Zeit ins Land gehen. Denn auf die geplante Phase-2-Studie würde eine weitere zulassungsrelevante Studie folgen. Verlaufe auch diese nach Plan, könnte Bayer entsprechende Zulassungsprozesse anstoßen.Anleger bleiben vorerst weiter an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: