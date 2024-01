XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (05.01.2024/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bayer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die schwächsten Aktien des Vorjahres würden oftmals in den ersten Handelstagen des neuen Jahres zu einer signifikanten Erholungsbewegung neigen. Erklären lasse sich diese Marktanomalie durch "window dressing-Aktivitäten" seitens großer institutioneller Investoren. Um diesen Effekt zu nutzen, haben die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die schwächsten Indexmitglieder aus DAX®, MDAX® und SDAX® analysiert. Dabei möchten sie nicht blind auf eine "Rohrkrepierer-Rally" setzen, sondern würden zusätzlich noch den konkreten Chartverlauf in den Fokus nehmen. Letzteres sei bei der Bayer-Aktie besonders wichtig, denn eine Erholung der Verliereraktien des Vorjahres sei kein Selbstläufer. In diesem Kontext mache das höchste Handelsvolumen seit 2010 - Ende November erzielt - Hoffnung in Sachen einer "finalen Verkaufspanik" und auch die Relative Stärke habe zuletzt extrem niedrig notiert.Charttechnisch komme kurzfristig die Rückeroberung des Tiefs vom September 2011 bei 34,80 EUR hinzu. Dank dieses ersten Befreiungsschlags, definiere das jüngste Abwärtsgap bei 37,94/39,56 EUR zu Jahresbeginn ein markantes Erholungsziel, welches durch das 2020er-Tief (39,91 EUR) noch zusätzlich verstärkt werde. Als Absicherung ist dagegen das Verlaufstief bei 30,45 EUR prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 05.01.2024)Börsenplätze Bayer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:35,14 EUR -0,64% (05.01.2024, 09:11)