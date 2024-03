Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (14.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bayer sehe sich in den USA weiterhin mit zehntausenden Glyphosat-Klagen konfrontiert. Seit Jahren bekomme der Konzern das Problem nicht nachhaltig in den Griff. Das Management rund um CEO Bill Anderson wolle das ändern und spiele offensichtlich mehrere Szenarien durch, um endlich eine Lösung der Causa Glyphosat herbeizuführen.Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg erwäge Bayer Insidern zufolge ein umstrittenes juristisches Manöver, mit dem die Verfahren vor einen US-Konkursrichter gebracht und damit Vergleichsverhandlungen erzwungen werden könnten.Demnach sondiere die Bayer-Führung nach einer Reihe kostspieliger Geschworenenurteile mit Anwälten und Beratern eine Strategie, die unter US-Juristen als "Texas Two-Step" bekannt sei. Das erwünschte Endergebnis wäre ein Vergleich für mehr als 50.000 anhängige Fälle, so die Insider.Die Strategie baue laut der Nachrichtenagentur auf einer Eigenheit des texanischen Firmenrechts auf, die es Unternehmen erlaube, Aktiva und Passiva in getrennte Sparten aufzuteilen. Jene mit den Verbindlichkeiten werde dann als überschuldet in die Insolvenz geschickt. 3M (Ohrstöpsel-Streit) und dem Konsumgüter-Riesen Johnson & Johnson (Babypuder-Skandal) seien selbst zwei amerikanische Unternehmen mit dem Verfahren kläglich gescheitert. Es gebe also keinerlei Erfolgsgarantie. Dessen dürfte sich auch das Bayer-Management bewusst sein.Bayer spiele offenbar alle Szenarien durch, um das Glyphosat-Problem endlich zu lösen. Fraglich sei allerdings, warum die Leverkusener auf dem Anfang März abgehaltenen Kapitalmarkttag nicht diesen Ansatz ausgiebig thematisiert und viele offene Fragen hinterlassen hätten. Es gleiche derzeit eher einem Akt der Verzweiflung, der Kursverlauf der Aktie spreche Bände. Auch heute notiere der Titel nach den Gerüchten erneut im Minus.Anleger bleiben unverändert an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 14.03.2024)