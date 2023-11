Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen.



Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (16.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Mit der Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto habe sich der Leverkusener Konzern den Zugriff auf das Totalherbizid Glyphosat gesichert. Die Zulassung für den umstrittenen Unkrautvernichter wäre in der Europäischen Union (EU) in Kürze ausgelaufen. Nun hätten sich die Vertreter der EU-Kommission auf eine Verlängerung geeinigt. Die Zulassung für Glyphosat werde um zehn Jahre prolongiert. Laut der EU-Kommission werde es allerdings neue Auflagen und Einschränkungen geben. Zuvor hätten sich in einem EU-Berufungsausschuss weder genug Vertreter der EU-Staaten für noch gegen einen weiteren Einsatz des Mittels ausgesprochen. Daraufhin habe die EU-Kommission im Alleingang eine Entscheidung treffen können.Streit gebe es u.a. darüber, ob Glyphosat krebserregend sein könnte. Zudem stünden Gefahren für die Umwelt im Raum. Eine aufwendige Untersuchung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) habe jüngst keine inakzeptablen Gefahren gesehen, aber auf Datenlücken in mehreren Bereichen hingewiesen. Zu den Aspekten, die nicht abschließend geklärt worden seien, würden laut Efsa etwa ernährungsbedingte Risiken für Verbraucher und die Bewertung der Risiken für Wasserpflanzen gehören. Auch mit Blick auf den Artenschutz würden die verfügbaren Informationen keine eindeutigen Schlussfolgerungen zulassen.Bayer habe zuletzt unter erheblichen Preisdruck bei Glyphosat gelitten. Vor den Zahlen zum zweiten Quartal hätten die Leverkusener auch aufgrund dieser Entwicklung ihre Prognose für das laufende Jahr revidieren müssen.Bayer werde die Verlängerung begrüßen. Die Diskussionen pro und contra Glyphosat dürften aber weiter anhalten. Ohnehin ändere die Prolongierung nichts an der derzeitigen Einschätzung des "Aktionärs" zur Aktie: Bayer-Chef Bill Anderson habe (zu) viele Baustellen, auch charttechnisch dränge sich derzeit beim DAX-Titel kein Einstieg auf, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link