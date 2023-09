Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

48,925 EUR -0,04% (20.09.2023, 12:04)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

48,89 EUR -0,08% (20.09.2023, 11:49)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (20.09.2023/ac/a/d)



Die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat könnte nach einem Entwurf für einen Vorschlag der EU-Kommission verlängert werden. Dem am Mittwoch online gestellten Dokument zufolge könnte das Mittel zehn weitere Jahre eingesetzt werden. Der Vorschlagsentwurf werde am Freitag mit den EU-Staaten erörtert.Für den Einsatz seien bestimmte Bedingungen vorgesehen, etwa Maßnahmen zur Risikominderung. Dabei gehe es etwa darum, zu verhindern, dass Glyphosat bei der Anwendung stark verweht werde.Glyphosat sei noch bis zum 15. Dezember EU-weit zugelassen. Umweltschutzorganisationen sähen in Glyphosat Gefahren für Menschen und Umwelt, der Hersteller Bayer weise das vehement zurück. Deutschland wolle ab Anfang 2024 Glyphosat nicht mehr zulassen. "Die Gesundheit von Millionen Europäerinnen und Europäern droht für weitere zehn Jahre aufs Spiel gesetzt zu werden", habe die Grünen-Abgeordnete Jutta Paulus am Mittwoch gesagt.Eine Entscheidung über die Verlängerung im zuständigen Ausschuss, in dem auch Vertreter der EU-Staaten sitzen, wird nicht vor Mitte Oktober erwartet - unter Umständen noch später. Für eine Entscheidung ist eine qualifizierte Mehrheit erforderlich.Die Aktie von Bayer habe in den vergangenen Wochen erneut unter Druck gestanden. Für negative Stimmung habe dabei insbesondere eine Einschätzung der US-Bank JP Morgan gesorgt. Richard Vosser habe die Anleger vor zu hohen Erwartungen an 2024 gewarnt. Er selbst rechne mit mauem Wachstum und halte den Analystenkonsens für zu hoch. Seiner Skepsis für die Kursentwicklung der nächsten Zeit habe er mit dem Status "Negative Catalyst Watch" Nachdruck gegeben.Die Entscheidung des EU-Ausschusses zu Glyphosat, die im Oktober erwartet werde, werde für Bayer in jedem Fall enorm wichtig. Bis dahin dürften große Impulse für die Aktie fehlen. Kurzfristig positiv aus charttechnischer Sicht sei in jedem Fall, dass bislang das 52-Wochen-Tief bei 46,70 Euro erfolgreich habe verteidigt werden können. Dieses sollten Anleger in jedem Fall weiter im Blick behalten. Ein Rutsch daruter würde ein neues negatives Signal bedeuten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 20.09.2023)(Mit Material von dpa-AFX)