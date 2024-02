Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

29,175 EUR +2,05% (06.02.2024, 17:53)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

29,205 EUR +2,15% (06.02.2024, 17:37)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (06.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Erst Schlusslicht im DAX, jetzt unter den Top-Gewinnern im Auswahlindex: Bayer-Aktionäre würden am Dienstag eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle erleben. Ursächlich für den erneuten Abverkauf sei eine Meldung aus den USA im Kontext mit den ebenso langwierigen wie kostspieligen Klagen in Zusammenhang mit dem Unkrautvernichtungsmittel Roundup gewesen.Die Aktie von Bayer gehöre zu den schwächsten Werten in diesem Jahr. Zuletzt seien sogar die Durchschnaufphasen ausgeblieben. Die heutige Bewegung von 27,84 Euro im Tief - wohlgemerkt der tiefste Stand seit 2005 - auf 29,30 Euro sei ein solches Durchschnaufen. Das Signal zum Aufatmen sei es noch nicht. Auch wenn kurzfristig - vorausgesetzt der DAX steige auf ein neues Hoch und bestätige dies auch noch - sogar ein Gap Close in Richtung 32 Euro nicht unmöglich erscheine. Es wäre zumindest eine willkommene Abwechslung für die arg gebeutelten Bayer-Aktionäre, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link