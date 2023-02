XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

62,26 EUR -0,37% (09.02.2023, 12:05)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (09.02.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bayer: Der Druck wurde zu groß - AktienanalyseEigentlich sollte der wegen der kostspieligen Monsanto-Übernahme und des damit ins Haus geholten milliardenteuren Glyphosat Rechtsstreits oft kritisierte Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF)-Chef Werner Baumann 2024 gehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Doch um den Jahreswechsel seien bei dem Pharma- und Agrarchemiekonzern die Rufe nach vorzeitigen Veränderungen lauter geworden. Zuletzt habe sich die Fondsgesellschaft Deka zu Wort gemeldet und einen schnellen Wechsel an der Unternehmensspitze gefordert. Zwar laufe der Vertrag von Vorstandschef Werner Baumann noch ein Jahr, allerdings werde der Kapitalmarkt so viel Geduld nicht mehr aufbringen, so Ingo Speich, der beim Fondsanbieter der Sparkassen den Bereich Nachhaltigkeit und Corporate Governance leite. Der neue Chef müsse von außen kommen, habe Speich gefordert. Der aktuelle Vorstand sei zu sehr mit der bisherigen Strategie verbunden.Den größten Druck habe zuletzt der aktivistische Investor Bluebell Capital ausgeübt - ein recht kleiner Fonds, aber auch für ein aggressives Vorgehen bekannt. So sei Bluebell 2021 trotz einer nur sehr kleinen Beteiligung am Lebensmittelkonzern Danone zum Sprachrohr vieler frustrierter Investoren geworden, die den Rücktritt des damaligen Konzernchefs Emmanuel Faber gefordert hätten, der letztlich seinen Hut habe nehmen müssen.Auch bei Bayer habe der Fonds, der zuletzt viele Verbündete um sich geschart habe, Erfolg gehabt: Baumann gehe bereits zum 1. Juni dieses Jahres. Das Ruder solle Bill Anderson übernehmen. Baumann werde Ende Mai in den Ruhestand gehen. Bis dahin werde er eng mit Anderson zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen. Bayer sei seit Mitte vergangenen Jahres auf der Suche gewesen. Der studierte Chemieingenieur Anderson sei zuletzt Chef der Pharma-Sparte von Roche gewesen. Davor habe er den Biotechkonzern Genentech geleitet. Das sorge für Fantasie. Denn nun scheine auch eine Aufspaltung von Bayer möglich - Bluebell dränge auf einen solchen Schritt. (Ausgabe 05/2023)Börsenplätze Bayer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:62,00 EUR -1,04% (09.02.2023, 12:20)