Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

34,87 EUR -2,15% (10.01.2024, 10:41)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

35,01 EUR -1,64% (10.01.2024, 10:26)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (10.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zur Wochenmitte hätten weitere Analysten die Aktie von Bayer genauer unter die Lupe genommen. Zwei Experten hätten ihre Schätzungen für den Blue Chip zusammengestrichen und die Zielkurse entsprechend reduziert. Ein Analyst verpasse der Bayer-Aktie sogar ein Downgrade, welches am Mittwoch auf die Stimmung der Anleger drücke.Bernstein-Analyst Gunther Zechmann habe zwar im Rahmen eines Branchenausblicks sein "outperform" für das Papier von Bayer bekräftigt, den Zielkurs allerdings von 59 Euro auf 50 Euro gekürzt. Eine Erholung der Chemiebranche dürfte sich langwierig gestalten, es sei keine starke Nachfragebelebung zu erwarten, so der Experte. Allerdings lasse auch der Kostendruck angesichts fallender Rohstoffkosten nach. In diesem Umfeld ziehe der Experte Aktien von Chemieunternehmen vor, die mit ihren Produkten eher auf die Endverbraucher ausgerichtet seien.Schwerer wiege bei Bayer am Mittwoch ein Downgrade vom Analysehaus Stifel. Die Experten hätten das Papier der Leverkusener von "buy" auf "hold" abgestuft und das Kursziel von 68 auf 42 Euro zusammengestrichen. Dies signalisiere dennoch ein Upside-Potenzial von gut 20 Prozent für den DAX-Wert.Durch die kritischeren Einschätzungen von Analystenseite sei die charttechnische Gegenbewegung der Bayer-Aktie vorerst gestoppt worden. Ausgehend vom Mehrjahrestief knapp oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 30 Euro habe sich das Papier zu Wochenbeginn zeitweise bis auf über 36 Euro erholen können. Aktuell rangiere die Aktie mit einem Kurs von 34,80 Euro und einem Minus von gut zwei Prozent auf dem vorletzten Platz unter den Tagesverlierern im DAX.Anleger bleiben vorerst weiter an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link