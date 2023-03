Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (16.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Digitalisierung nehme auch in der Landwirtschaft ihren Lauf. Der Agrarchemie-Riese Bayer setze hierbei unter anderem auf die Expertise des amerikanischen Software-Giganten Microsoft. Das Ziel: Innovationen und Transparenz in der Agrar- und Lebensmittelbranche mit cloudbasierten Lösungen vorantreiben.Mithilfe des Azure Data Manager for Agriculture von Microsoft und AgPowered Services von Bayer solle dies gelingen. Unternehmen seien so in der Lage, digitale Lösungen zu entwickeln, die Landwirte beim Erwirtschaften höherer Erträge unterstützen, heiße es. Auch Konsumgüterunternehmen könnten demnach mit den Cloud-Angeboten entsprechende Lösungen anbieten, die Nährstoffgehalt, Nachhaltigkeitsaktivitäten oder Produktionsverfahren transparenter machen, um so das Vertrauen bei Verbrauchern und Investoren zu stärken, so Bayer."Die moderne Agrar- und Lebensmittelproduktion generiert eine enorme Menge an wertvollen Daten, mit denen wir die Produktivität und Nachhaltigkeit erhöhen können", so Robert Reiter, Leiter Forschung und Entwicklung bei der Bayer-Division Crop Science.Bayer habe mit Microsoft einen erstklassigen Partner an seiner Seite, um die Digitalisierung der Landwirtschaft weiter voranzutreiben. Das Potenzial der Division Crop Science sei in den vergangenen Jahren allerdings durch die Causa Glyphosat überschattet worden. Der neue CEO Bill Anderson (ab Juni auf diesem Posten) habe die Chance, eine neue Strategie umzusetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: